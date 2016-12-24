Признан виновным в расстреле времен криминальных войн

В Верховном суде Республики Мордовия коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт по уголовному делу в отношении 41-летнего Александра Юдина, обвиняемого в убийстве времен криминальных войн между саранскими группировками. Присяжные единодушно признали подсудимого виновным.

До задержания Александр Юдин занимал пост директора подразделения по Пензе ООО «Инвест-Гарант», а в молодые годы имел отношение к группировке «Химмаш». Руководителем бригады боевого звена, куда входил Юдин, являлся Алексей Лосев, позже он был убит конкурирующей группировкой.

В начале 2002 года у «Химмашевских» разгорелся острый конфликт с группировкой «Шиндяпинские». Лосев передал Юдину и еще одному бойцу бригады адрес места жительства одного из конкурентов по улице Александра Седова. Молодым было приказано расстрелять недруга, когда он будет выходить из своей квартиры на 4 этаже. Бригадир объяснил, что лучше стрелять с лестничной площадки верхнего этажа, сразу после того как тот выйдет из квартиры. И предупредил, что Седов может быть вооружен, скорее всего, будет передвигаться с охраной, поэтому необходимо напасть неожиданно, чтобы ни он, ни его охрана не имели возможности среагировать.

«Лосев передал мне и второму человеку пистолеты ТТ с полными обоймами, - рассказывал на следствии Юдин. - С места совершения убийства Александра Седова мы с напарником должны были скрыться раздельно и позже доложить о результатах операции Лосеву.

Утром следующего дня мы с напарником зашли в подъезд дома, где жил Седов. Мы поднялись на лестничную площадку 5-го этажа так, чтобы нас не увидела охрана Седова. Стали ждать, когда он выйдет из квартиры. После обеда в квартиру пришли двое парней, как мы поняли - охранники Александра Седова. Примерно в 15-16 часов из квартиры стали выходить люди, мы достали оружие и стали спускаться вниз. Я пошел первым. Когда я спускался по лестнице, ведущей на площадку 4 этажа, увидел перед собой двух парней, одним из которых был Александр Седов, второй - еще один его брат Владимир. Именно он позже опознал меня на очной ставке.

Владимир шел первым, как только он увидел нас, побежал вниз по лестнице, брат последовал за ним. Мы с напарником выстрелили по два-три раза, попали или нет, не знаю. Мы нагнали Александра Седова только на первом этаже. От наших выстрелов он упал у выхода из подъезда. Мы с напарником сделали по контрольному выстрелу в голову. Владимиру Седову удалось убежать. Выбежав из подъезда на улицу, мы свернули налево, пробежали по двору дома мимо забора детского садика в сторону проспекта Ленина. По дороге я выбросил пистолет около какого-то гаража. После этого я спокойным шагом дошел до остановки, сел на троллейбус и доехал до Химмаша. Вечером я сообщил Лосеву о выполненном задании, но он уже знал, что Александр Седов был мертв».

Александру Юдину светит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Последствия вердикта суду еще предстоит обсудить, приговор со сроком наказания по делу будет вынесен позднее.