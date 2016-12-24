Зарезал соперника из ревности

4 марта в Рузаевке кровопролитием закончилось выяснение отношений между двумя мужчинами. Причиной смертельного конфликта стала ревность.

Окровавленное тело 53-летнего рабочего рузаевского завода керамических изделий Владимира Жувайкина было найдено в коридоре общежития по улице Менделеева в городе железнодорожников. Труп в луже крови обнаружила соседка, она и сообщила о ЧП в правоохранительные органы. Следователи, прибывшие на место, обнаружили на теле погибшего многочисленные ножевые ранения. Шея, грудь и живот Владимира Жувайкина были буквально истыканы ножом. В комнате погибшего следователи также нашли следы крови - очевидно, расправа началась именно там, а продолжилась уже в коридоре. Правоохранители не нашли свидетелей злодеяния среди обитателей общежития. Мужчина в последнее время жил в комнате один, раньше жилплощадь с ним делила сожительница, но та отправилась в Москву на заработки.

Однако, несмотря на это, оперативники спустя несколько часов вышли на след подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Рузаевки. Мужчина был задержан и уже дал показания, в которых признался, что убил Жувайкина. По словам подозреваемого, накануне он узнал, что сожительница встречается с Владимиром. Ревнивец взял нож и отправился разбираться с соперником к нему в общежитие. Во время выяснения отношений пенсионер воспользовался клинком в качестве самого веского аргумента. Покидая место преступления, рузаевский отелло выбросил нож в мусорный бак. Найти нож оперативники пока не смогли, коммунальщики успели отвезти мусор на полигон отходов.

Следственным отделом по городу Рузаевке СКР по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.



