Виновна и ограничена

На минувшей неделе Октябрьский районный суд Саранска поставил точку в нашумевшем деле о трагической гибели ученика 5 «Б» класса Луховского лицея Дмитрия Горина. Напомним, ребенок утонул 16 июня прошлого года во время коллективной рыбалки на пруду, самовольно организованной классным руководителем Лилией Каргиной. Учительница оставила детей без присмотра на пирсе и не увидела, как мальчик упал в воду. Спасти его не удалось. Расследование этого дела длилось восемь месяцев, и вот 2 марта суд огласил приговор.



«Она ослушалась»

Трагическая смерть 11-летнего мальчика потрясла всю республику. Дети уже находились на каникулах, и было непонятно, кому и зачем понадобилось организовывать экскурсию на водоем. Как выяснилось позже, инициатором коллективной рыбалки выступила классный руководитель 5 «Б» Лилия Каргина. Причем сделала она это вопреки распоряжению директора лицея.

- В течение учебного года родители неоднократно обращались к классному руководителю с просьбой провести экскурсию, - рассказывала сразу после гибели мальчика директор Луховского лицея Светлана Леухина. - Поскольку в конце мая Лилия Владимировна находилась сначала в «Артеке» в Крыму, а потом в Москве с ученицей своего класса на конкурсе «Живая классика», она не смогла пойти с ними на экскурсии, которые организовывались школой. А когда вернулась, родители снова обратились к ней с просьбой организовать экскурсию. Поскольку с 1 июня дети находились на каникулах, организованные экскурсии могут быть только в пришкольном лагере. В конце мая мы проводили родительские собрания, на которых специально поговорили с родителями об ответственности за жизнь и здоровье детей в период летних каникул. Родители под роспись были оповещены о том, что ответственность за жизнь своих детей в период каникул несут именно они. Педагог находилась в отпуске. Перед тем как пойти на рыбалку с классом, Лилия Владимировна спрашивала у меня, может ли она пойти с детьми на эту экскурсию, - продолжает директор лицея Светлана Леухина. - На что я ей ответила: «Нет!». Но педагог, я так понимаю, ослушалась.

Своеволие классного руководителя слишком дорого обошлось для одного из участников коллективной рыбалки. Как рассказывали очевидцы, после окончания мероприятия дети всем классом отправились на пирс, чтобы ополоснуть ноги. Однако ни сама Лилия Каргина, ни родители, которые в этот момент находились с классом, не пошли их сопровождать. Взрослые предпочли укрыться в тени. В результате никто не увидел, как Дмитрий Горин упал с мостков в воду. Когда ребенка хватились, было уже слишком поздно. Дежурившие на водоеме спасатели извлекли из воды уже мертвое тело. Как позже рассказала корреспонденту «ВС» бабушка Дмитрия Горина, ребенок не умел плавать. Однако при организации коллективной рыбалки это обстоятельство никого не смутило. По факту смерти Дмитрия Горина было возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

«Она должна была пойти с ними!»

Родные погибшего мальчика с самого начала заявили, что считают именно классного руководителя виновной в произошедшем.

- В тот день в девять утра я пошла на работу, - рассказывала бабушка мальчика Валентина Горина. - Перед выходом я позвонила Диме на сотовый телефон, но он не ответил. Тогда я позвонила дочери. Она сказала, что, когда ехала на работу, видела, как дети всей толпой стояли на пирсе. Знаете, Дима у нас всегда был под присмотром, далеко от дома никогда не уходил, всегда был на связи. Он в этом году только окончил музыкальную школу, серьезно увлекался футболом. У него просто не было свободного времени. И мы отпустили его на эту экскурсию только потому, что понадеялись на классного руководителя. Думали, что он будет под присмотром взрослого человека. Еще нас немного успокоил тот факт, что с ними пошли родители. Мы надеялись, что они тоже присмотрят за детьми. Потом мне позвонила дочь и сказала, что ей только что сообщили, что Дима пропал. Но как пропал?! Ведь они не в лесу были! Дочь попросила, чтобы я как можно быстрее шла на пруд. Я быстро оделась и побежала. Но дойти успела только до Дома культуры. В этот момент мне снова позвонила дочь и сказала, что Дима утонул. Когда я прибежала на пруд, Дима уже лежал на берегу накрытый покрывалом… Родители, которые были с ними на берегу, после этого вообще от нас изолировались. Они даже не подходили к нам и детей сюда не пустили! Когда я прибежала на берег, классный руководитель и завуч стояли под деревом в тени. Я подбежала к ним и спросила, почему они не следят за детьми?! Они промолчали. Классный руководитель ко мне вообще не подходила. Она выбирала такие моменты, когда я отходила, подходила к моей дочери и просила у нее прощения. Понимаете, она не была в отпуске! Но потом так получилось, что именно этот день 16 июня она оформила за свой счет. Почему?! И она спихнула все на родителей, как будто это они организовали экскурсию. Я знаю, что родители подписали такое заявление. Но ведь именно она все организовала!

- Понимаете, об этой экскурсии было известно заранее, - рассказывала корреспонденту «ВС» мама погибшего мальчика Наталья Горина. - У нас в классе собиралось два родительских собрания, на которых все обсуждалось. На одном из них я была, на втором - нет. Второе собрание было 10 июня. Я не была на нем. Потом позвонила в родительский комитет, они сказали, что 16 июня у них будет рыбалка.

После этого случая классный руководитель со мной даже не общалась. Единственный раз, когда я приехала на пруд в тот день, когда погиб Дима, она подошла ко мне и сказала: «Прости!». Я считаю, что во всем виновата именно она. Это она недоглядела за детьми. Я считаю, что если она организовала эту экскурсию, то сама должна была пойти с ними на пирс. Дима часто просил у меня разрешения пойти на рыбалку с друзьями. Но я никогда его не отпускала. А тут он сказал, что они собираются идти всем классом. И я отпустила его со спокойной душой, потому что знала, что там будут взрослые. И я была спокойна до тех пор, пока она не позвонила мне и не сказала, что Дима пропал. А когда я во второй раз позвонила, она сказала: «Наташ, прости, он ушел под воду!». Я знаю, что в школе проводились собрания, массово переписывались заявления, что поход на рыбалку был решением родителей. Я не пыталась влиять на это. Но если бы я знала, что этот поход не был согласован с директором, я никогда не отпустила бы своего сына.

Из школы уволилась, вину признала

Впрочем, после вспыхнувшей волны народного негодования замять факт того, что рыбалка была организована именно классным руководителем, не получилось. Лилии Каргиной пришлось уволиться из учебного заведения. Перед судом она предстала в качестве безработной. В суд учительница представила многочисленные похвальные грамоты, однако, как заметила адвокат семьи Гориных, все прежние заслуги меркнут перед тем, что совершила Лилия Каргина. Кстати, в суде уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Соответствующее ходатайство заявила подсудимая. Она полностью признала свою вину и в последнем слове просила ее простить. Представитель государственного обвинения запросил для Лилии Каргиной в качестве наказания три года ограничения свободы. А вот родственники Дмитрия Горина настаивали на реальном лишении свободы. Но статья уголовного кодекса, по которой держала ответ классный руководитель, не относится к категории тяжких. В итоге суд приговорил Лилию Каргину к двум с половиной годам ограничения свободы. В этот период она не сможет покидать место жительства с десяти часов вечера до шести часов утра, в отношении ее будет действовать подписка о невыезде. Кроме того, она обязана отмечаться в правоохранительных органах. Впрочем, этот приговор еще не вступил в законную силу. Есть вероятность, что потерпевшая сторона обжалует решение районного суда в вышестоящей инстанции.

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