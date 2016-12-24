В Саранске арестованы наркоторговцы из Саратова

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2 марта Ленинский районный суд Саранска заключил под стражу супружескую пару из Саратова. 38-летний Сергей и 33-летняя Виктория Трошенковы подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Не обремененные никакими занятиями супруги Трошенковы были задержаны 1 марта. Как следует из материалов дела, в конце февраля этого года Сергей с Викторией приехали из Саратова в Саранск на своем автомобиле. Цель визита была явно не туристическая, в столицу Мордовии супруги прибыли c наркотиками. Однако их торговые планы сорвали сотрудники полиции. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли партию наркотиков, которые предназначались для продажи.
В судебных заседаниях следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых. Супруги и их защитники возражали против ареста и просили выпустить под залог или избрать домашний арест. Суд изучил представленные материалы и отправил супругов Трошенковых в следственный изолятор на срок до 28 апреля.
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