Срок за разврат в сети

«Наказание за пьяную езду нужно ужесточить»
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Пролетарский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю Саранска Ивану Потапкину. Он обвинялся в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика. Примечательно, что мужчина развращал школьника через интернет, однако, несмотря на виртуальный характер преступления, получил срок вполне реальный.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года Потапкин совершил развратные действия в отношении школьника, с которым познакомился через социальную сеть «ВКонтакте». Мужчина вел с ним переписку сексуально-циничного содержания. О произошедшем узнали родители мальчика и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Несмотря на то, что Потапкин был зарегистрирован в социальной сети под вымышленным именем, правоохранителям не составило особого труда его вычислить. Во время допросов обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступлений. Стоит отметить, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иван Потапкин был признан виновным в двух эпизодах развратных действий без применения насилия в отношении не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...