Срок за разврат в сети

Пролетарский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю Саранска Ивану Потапкину. Он обвинялся в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика. Примечательно, что мужчина развращал школьника через интернет, однако, несмотря на виртуальный характер преступления, получил срок вполне реальный.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года Потапкин совершил развратные действия в отношении школьника, с которым познакомился через социальную сеть «ВКонтакте». Мужчина вел с ним переписку сексуально-циничного содержания. О произошедшем узнали родители мальчика и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Несмотря на то, что Потапкин был зарегистрирован в социальной сети под вымышленным именем, правоохранителям не составило особого труда его вычислить. Во время допросов обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступлений. Стоит отметить, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иван Потапкин был признан виновным в двух эпизодах развратных действий без применения насилия в отношении не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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