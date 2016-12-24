МЕДАЛИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

Столица Мордовии принимает финальные соревнования VIII зимней Спартакиады учащихся России. Воспитанник мордовской школы биатлона Дмитрий Чудайкин завоевал «бронзу» в спринте, а перед этим поднялся на высшую ступень пьедестала почета по итогам индивидуальной гонки.

«В первой из гонок я рассчитывал быть максимум в тридцатке лучших, - признался после победного финиша Дмитрий Чудайкин. - В итоге стал первым во многом благодаря отличной работе сервисмена. Лыжи просто летели! 50 процентов моей победы - за ними и тем, кто их подготовил. Но шесть промахов для российских соревнований - это, конечно, многовато. Сам я родом из поселка Зубова Поляна. Биатлоном занимаюсь с 2011 года. В Саранск в первый раз на сборы в СШОР по зимним видам спорта поехал в 2013 году. Первых успехов в биатлоне добился в 2014 году, став вторым на летнем чемпионате России. Первый тренер - Владимир Безин. В Саранске тренируюсь под руководством Николая Неклюдова и Надежды Котюковой. Здорово мне помогает еще одни наставник - Александр Тюрин».

Спринт. Девушки, 4,5 км. 1. Анастасия Батманова (Ульяновская область, «Рингстар»). 2. Валерия Чекалова (Мурманская область, МОСШОР по ЗВС). 3. Алена Кривова (Мордовия, СШОР по ЗВС). 4. Кристина Кускова (Московская область, ДЮСШ Павловский Посад). 5. Ксения Шнейдер (Тюменская область, ЦПСР Л.Н. Носковой). 6. Кристина Климова (Карелия, СШОРК-СКА Петрозаводск, ВС РФ). 7. Анна Овчинникова (Москва, Москомспорт)… 25. Ангелина Вишнякова… 29. Кристина Петяева… 58. Виктория Безменова… 62. Екатерина Агафонова (все - Мордовия, СШОР по ЗВС).

Спринт. Юноши, 6 км. 1. Роман Рассказов (Тюменская область, ЦПСР Л.Н. Носковой). 2. Павел Иванов (Новосибирская область, ЦСП по биатлону), 3. Дмитрий Чудайкин (Мордовия, СШОР по ЗВС). 4. Артемий Хасанкаев (Мурманская область, МОСШОР по ЗВС). 5. Александр Федюкин (Камчатский край, Елизово, СДЮШОР по ЛВС). 6. Артем Амирбеков (Свердловская область, Екатеринбург, УОР-1). 7. Артем Анисимов (Красноярский край, Дивногорск, ДКИОР)… 18. Илья Курмаков… 26. Илья Ляхманов… 50. Максим Тямкин… 77. Артем Нелин… (все - Мордовия, СШОР по ЗВС).

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