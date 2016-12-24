МОРДВА И ЧУВАШИ

В неблизкий Нижний Тагил хоккеисты «Мордовии» добирались на автобусе. В ходе не самой удобной поездки наша команда смогла выиграть только один поединок из двух состоявшихся. Возможно, на общий итог повлияло и непривычно раннее время начала матчей - 11 часов. Но, так или иначе, хозяева, стремившиеся выполнить задачу выхода в плей-офф, порадовали своих болельщиков в первой игре. А вот во втором матче подопечные Юрия Воробьева наглядно доказали, кто в лидерах таблицы, а кто - в противоположной части.



«ЮНИОР-СПУТНИК» Нижний Тагил - ХК «МОРДОВИЯ» - 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Синяков (Лебедев, 07:00), 2:0 - Волгин (Секерин, Бирюков, 15:16, +1), 3:0 - Чемерикин (Гурьев, Титов, 23:46), 4:0 - Бирюков (Секерин, Кожевников, 24:08), 4:1 - Брыкин (Дубинин, Кружилин, 27:03, +1), 4:2 - Закурин (Блохин, Бабиков, 29:11), 5:2 - Чемерикин (Поляков, 40:28, +1), 5:3 - Саразов (Дубинин, Медведев, 43:37).

ХК «Мордовия»: Скатов (Попков, 25), Брыкин - Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Цицаров - Петраков, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Блохин, Закурин - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: «Юниор-Спутник» 8 (0+4+4) - ХК «Мордовия» 14 (4+6+4).

4 марта. Нижний Тагил. ЛДС имени В.К. Сотникова.

Страж ворот «Мордовии» Никита Скатов был назван лучшим голкипером ВХЛ-Б в феврале - решением комиссии по определению лучших хоккеистов чемпионата и первенства ВХЛ на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов. Однако в минувшую субботу был явно не его день. К 24-й минуте «Юниор-Спутник» повел в четыре шайбы, и после этого тренерский штаб гостей принял решение доверить последний рубеж Павлу Попкову. В этой игре у «Мордовии» в целом не получалось многое. В каждом из периодов хоккеисты из Саранска перебросали соперника, а также превзошли его по числу опасных моментов, однако в этих атаках не было самого главного - эффективности. Отсюда результат - бесславное поражение в основное время.

«ЮНИОР-СПУТНИК»

Нижний Тагил - ХК «МОРДОВИЯ» - 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Дубинин (Саразов, Медведев, 08:19), 1:1 - Титов (Чемерикин, Волгин, 20:45), 1:2 - Цицаров (Абозин, 21:07), 1:3 - Брыкин (Исмайлов, 22:51), 1:4 - Исмайлов (Кружилин, 31:46), 1:5 - Акимов (Петраков, 39:46).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Медведев, Цицаров - Петраков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Сахаров, Волков - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: «Юниор-Спутник» 8 (4+2+2) - ХК «Мордовия» 8 (4+0+4).

5 марта. Нижний Тагил. ЛДС имени В.К. Сотникова.

После победы в первом матче «Юниору-Спутнику» достаточно было набрать всего один турнирный балл, чтобы стопроцентно застолбить за собой место в «восьмерке». Этого не удалось сделать. Но помогло поражение «Алтая» от «Славутича». В итоге всегда считавшийся крепким орешком Барнаул сенсационно остался за бортом плей-офф. Во втором матче «Мордовия» полностью превзошла своих оппонентов. На сей раз не только в попутной статистике. Разгромный счет определенно вернул заряд позитива. Соперник по четвертьфиналу - ХК «Чебоксары». Представители чувашского края финишировали седьмыми. Хотя на старте сезона именно они задавали тон в первенстве, находясь на ведущих позициях. Посмотрим, насколько серьезными будут их притязания в матчах на вылет. В рамках «регулярки» гораздо чаще побеждала «Мордовия» - 4:0, 2:3, 4:3, 3:1, 5:4 и 3:2.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Во-первых, я хочу выразить симпатию коллеге, который создал очень интересную команду. Я заметил это еще в прошлом году. Всегда очень интересно с таким соперником играть. Что касается двух игр, то, на мой взгляд, они стали зеркальной противоположностью. В первом матче функционально мощнее выглядела команда хозяев, во втором - команда гостей. Однако мне, как тренеру, было очень интересно наблюдать за молодыми хоккеистами «Юниора». По заявке, по паспорту - это 1996-1997 годы рождения, и 1998-й даже есть. Но сразу видно, что не отбрасываются - играют в хоккей, который нравится зрителям и специалистам. Судьба распорядилась так, что сначала они выиграли, а теперь мы. Хочу поздравить хозяев площадки с хорошей игрой!



Александр ПЕРЕБЕЙНОС, старший тренер «Юниора-Спутника»:

- Спасибо за добрые, лестные слова. Наверное, мы слишком выхлестнулись эмоционально - накануне, в первом матче. Поэтому на второй матч нас уже не хватило. Ребята все у нас молодые. Провалили второй период, и как следствие - разгромный счет на табло. Но за место в плей-офф боролись до последнего. Сделали, может быть, не все что могли, но бились. Это положительный момент. Поздравляю команду «Мордовия» с победой! А мы теперь будем ждать результат последней игры. Думаю, там, наверху, решат, кому что нужнее. Подопечных хочу поблагодарить за первую игру. Старались и во втором поединке, но где-то не пошло, опустили руки. С вратарем, может, ошиблись. Пораньше надо было поменять… И все-таки самое главное, что ребята растут. Вообще никто и не предполагал, что сможем набрать в этом сезоне 70 очков. Практически со всеми командами сыграли неплохо, с лидерами тоже. Были, конечно, отрицательные матчи, в Саранске, помнится, десяточку получили. Но это все из сферы психологии. Всем спасибо.

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