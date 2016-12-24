ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ «МОРДОВИЮ»

Сегодня, 8 марта, возобновляется сезон во втором эшелоне отечественного футбола. Первые в этом году официальные матчи - в Премьер-лиге и Кубке России - уже состоялись. Теперь дело за ФНЛ. Рестартовый 25-й тур покажет, насколько каждая из команд подготовилась к решающим поединкам. Весенний этап определит, кому на будущий сезон продолжать играть в постэлитном классе, а кому - стать участником соревнований под эгидой ПФЛ.

Флагман мордовского футбола ввиду известных негативных обстоятельств вынужден был форсировать подготовку. К тренировочным занятиям футболисты саранской команды приступили только в феврале - последними из своих коллег по ФНЛ. Интенсивные тренировки продолжались в течение целого месяца, затем было лишь два дня «передышки», и в марте, уже в Саранске, «Мордовия» продолжила готовиться в том же темпе - преимущественно путешествуя с базы на стадион по два раза в день. Кстати, старшему тренеру Марату Мустафину теперь будет помогать Андрей Семин (сын Юрия Павловича Семина), заявленный, под соответствующие требования, в должности главного тренера.

Однако между тренировками нашлось время на встречу с Главой Мордовии Владимиром Волковым и проведение совместного мероприятия с дирекцией оргкомитета «Саранск-2018». В минувший понедельник пять игроков ФК «Мордовия» - Ренат Сабитов, Александр Алхазов, Павел Игнатович, Владислав Сысуев и Руслан Навлетов - нанесли предпраздничный визит в родильный дом № 2. Будущие мамы были приятно удивлены беспрецедентному мероприятию, прошедшему в актовом зале медучреждения, с удовольствием фотографировались с футболистами и брали у них автографы. Каждой роженице были вручены красочно оформленные подарки. Более того, для людей из вида спорта номер один и примкнувших к ним журналистов сотрудники роддома организовали экскурсию по отделениям, продемонстрировав, в каких условиях рождаются будущие жители Саранска. Игрокам рассказали и показали, как правильно пеленать младенцев. Полезный урок с должным вниманием воспринял полузащитник Павел Игнатович и тут же воплотил полученные знания в результативное действие.

В субботний день на приеме у Главы республики обсуждались нынешнее состояние дел в клубе и планы на ближайшее будущее. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ваша игра разочаровывала болельщиков, - подчеркнул Владимир Дмитриевич. - Поклонники команды всегда чувствуют настрой игроков и должны видеть самоотдачу футболистов на поле. Качественный футбол в исполнении команды обязательно вернет болельщиков на трибуны! Впереди - решающие матчи сезона. Команде необходимо сделать все возможное, чтобы оправдать надежды болельщиков и доказать, что футбольный клуб «Мордовия» - это команда, способная побеждать!».

«Приходите 8 марта на стадион поддержать родной клуб!» - с таким приветствием обратились к торсиде ФК «Мордовия» воспитанники мордовского футбола. Егор Сысуев, Роман Калюжный, Руслан Навлетов, Владислав Адаев, Никита Усов и Илья Кузин приняли участие в специальном видеоролике, призывающем болельщиков посетить предстоящий матч с новосибирской «Сибирью». Начало в 17.00. В то же самое время в ближайшее воскресенье «Мордовия» скрестит шпаги с нижнекамским «Нефтехимиком». Полный календарь Весны-2017 опубликован на 47-й странице этого номера «ВС». Обязательно пополните им свой записной блокнот.

В Международный женский день каждый болельщик-мужчина сможет посетить стадион «Старт» на особых условиях. В компании с любимой женщиной (супругой или возлюбленной, матерью, дочкой или бабушкой) сделать это можно будет бесплатно. Без билета на арену пропустят и мужчину, и его спутницу. Как сообщают организаторы акции, для ее участников будут предусмотрены отдельный вход и место на Западной трибуне (за исключением тех кресел, что забронированы владельцами абонементов). Горячий чай и каша - позитив полевой кухни, которым можно будет угоститься также на безвозмездных условиях.

Прекрасным дамам адресована и еще одна интересная инициатива. Объявлено о начале конкурса «Мисс ФК «Мордовия». Горячо любимым болельщицам предоставлен уникальный шанс проявить себя, наполнить восхищением мужские сердца и завоевать популярность. А затем - представлять «Мордовию» на всероссийском уровне! Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта выслать на электронный адрес fcm_miss@list.ru заполненную анкету участницы (файл для скачивания - на официальном сайте клуба), а также пять фотографий. На одном из фото претендентка должна быть запечатлена в атрибутике футбольного клуба «Мордовия». Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Определять победительницу будет авторитетное жюри, в состав которого войдут в том числе футболисты основного состава. Имя самой обаятельной и привлекательной все узнают 17 апреля - в перерыве матча ФК «Мордовия» - «Енисей» (Красноярск). Победительница конкурса получит оригинальные призы от футбольного клуба, а вместе с ними - путевку на конкурс «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который будет организован впервые. Увлекательное мероприятие состоится 22 и 23 мая в Москве и соберет представительниц всех клубов лиги.

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