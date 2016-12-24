ПЕНЗЕНСКИЙ УСПЕХ МОРДОВСКИХ «ЛАСТОЧЕК»

С 3 по 5 марта в Пензе проходил межрегиональный кубок «Ласточка» на призы общества «Юная гвардия». В соревнованиях принимали участие свыше 300 юных гимнасток из различных уголков страны - Башкортостана, Мордовии, Белгородской, Московской, Липецкой и Самарской областей, Краснодарского края. Нашу республику представляли воспитанницы ГБУ РМ «СШОР «Академия Ирины Винер по художественной гимнастике».

По итогам трех состязательных дней мордовским гимнасткам удалось занять следующие места. 2011 год рождения: 3-е место - Емилия Вишнякова (группа «А»), Полина Волкова (группа «Б»). 2009 год рождения: 3-е место - Софья Гарикова (группа «Б»). 2007 год рождения: 5-е место - Александра Гришина. 2006 год рождения: 5-е место - Ульяна Корпунова. 2005 год рождения: 5-е место - Ангелина Литюшкина. 2004 год рождения: 4-е место - Алсу Равилова. По программе групповых упражнений (2006-2007 годы рождения): 1-е место - команда «Созвездие».

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