ПРИВОЛЖСКАЯ «ШИПОВКА ЮНЫХ»

1 и 2 марта в спортивном комплексе «Мордовия» состоялись Всероссийские соревнования по легкоатлетическому многоборью в помещении «Шиповка юных» (по Приволжскому федеральному округу). Общее число участников составило более 200 спортсменов. В манеже соперничали представители образовательных учреждений городского округа Саранск, районов Мордовии, Кировской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей.

Легкоатлеты соревновались в трех возрастных группах - 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. В программу троеборья входили бег на 60 метров, прыжок в длину или высоту, бег на 600-800 метров (у юношей) и на 500 метров (у девушек). Командный зачет подразделялся на городской («золото» - Лямбирская СОШ, «серебро» - СОШ № 40) и сельский («золото» - Атемарская СОШ, «серебро» - Новочадовская СОШ, «бронза» - Большеберезниковская СОШ). Лучшие спортсмены и команды школ будут защищать честь Республики Мордовия во всероссийском финале (23-30 марта, Казань).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

Девушки (10-11 лет). 1. Эльза Шмольнова (Ульяновск). 2. Валерия Житина (Атемар). 3. Мария Кондратьева (Ульяновск). Девушки (12-13 лет). 1. Марина Новоселова (Киров). 2. Анастасия Демьяченкова (Ульяновск). 3. Владислава Ушакова (Киров). Девушки (14-15 лет). 1. Арина Никифорова (Киров). 2. Марта Стекольникова (Киров). 3. Татьяна Поляева (Саранск). Юноши (10-11 лет). 1. Александр Шепелев (Ульяновск). 2. Олег Узенков (Атемар). 3. Иван Лобачев (Атемар). Юноши (12-13 лет). 1. Максим Кисаров (Больше-Березниковский район). 2. Артем Калинин (Балахна). 3. Павел Рузаев (Ковылкинский район). Юноши (14-15 лет). 1. Михаил Кузмин (Ульяновск). 2. Дамир Кузнецов (Саранск). 3. Александр Бакалу (Ковылкинский район).

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