ДМИТРИЙ СЫСУЕВ ДОБИЛСЯ ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»

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Воспитанник мордовского футбола Дмитрий Сысуев вместе с футбольным клубом «Уфа» пробился в полуфинал Кубка России. И нам особенно приятно подчеркнуть тот факт, что данное событие стало историческим не только для футбольного флагмана Башкортостана. Крайне важную роль оно сыграет для футболистов, добившихся успеха с уфимской командой.
Дмитрий Сысуев - твердый игрок основы «Уфы», выходивший на четвертьфинальный поединок с «Анжи» (1:0) в стартовом составе хозяев поля. Более того, именно 29-летний уроженец Саранска начал голевую комбинацию, приведшую к победному голу. Следовательно, в скором времени (после оформления клубом всех необходимых документов) старший из братьев Сысуевых должен стать вторым воспитанником нашей футбольной школы, которому удалось достичь значимого рубежа в профессиональной карьере - звания «Мастер спорта России».
Мастерское звание в футболе - вещь особенная, можно сказать, редкая. Ведь далеко не каждый футболист, даже основательно поигравший в Премьер-лиге, может им похвастать. С особой гордостью и восхищением сообщаем также, что предшественником Дмитрия Сысуева в данной ипостаси является новоиспеченный главный тренер ФК «Саранск» Сергей Савочкин, выполнивший норматив мастера спорта России, выступая за пермский «Амкар».
Кто знает, быть может, пройдет не так много времени, и мы увидим коренного жителя саранского микрорайона Химмаш с почетным трофеем в руках.
В полуфинале «Уфа» Сергея Семака встретится с «Локомотивом» Юрия Семина. Предварительная дата матча - 5 апреля. В другой паре за пропуск в решающий матч поспорят екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин». Финал Кубка России пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.
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