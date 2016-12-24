ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ГРОССМЕЙСТЕРА ВОЛКОВА

На днях представитель КСШОР успешно выступил на популярном фестивале «Серпуховской рапид» и этапе Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России».

Турниры принимал подмосковный Серпухов. Соперничество проходило по швейцарской системе в одиннадцать туров. В соревнованиях принимали участие более 130 спортсменов со всех уголков страны. Итог выступления Волкова - серебряная награда. Между тем «пальму первенства» разделили между собой Павел Понкратов из Челябинской области и Дмитрий Фрольянов из Самарской области. «Бронза» досталась гроссмейстеру из Рязани Дмитрию Андрейкину.