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В первые дни весны физкультурно-оздоровительный комплекс на Химмаше вновь станет ареной баталий волейболистов. С субботы по понедельник «кабельщики» поочередно примут в родных стенах соперников из Калуги, Ярославля и Тамбова. Приходите поддержать доморощенную команду, выступающую под началом саранского специалиста Виктора Матвеева!
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ. 3 марта: «Ярославские медведи» - ВК «Тамбов» (15.00), «Сарансккабель-Мордовия» - «Юниор» Калуга (17.00).
4 марта: ВК «Тамбов» - «Юниор» Калуга (15.00), «Сарансккабель-Мордовия» - «Ярославские медведи» (17.00). 5 марта: «Юниор» Калуга - «Ярославские медведи» (11.00), «Сарансккабель-Мордовия» - ВК «Тамбов» (13.00).
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