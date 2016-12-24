МАЛЬЦЕВ - ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГР

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Спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Артем Мальцев стал победителем III зимних Всемирных военных игр, проходящих в Сочи. В паре с Николаем Мориловым из Тюменской области мордовский лыжник Мальцев выступил в командном спринте свободным стилем и стал победителем.
«Серебро» в копилке у сборной Франции (отставшей на 0,1 секунды), «бронза» - у команды Финляндии (отставание на 0,3 секунды). Вторая команда России в составе Дениса Спицова (Тюменская область) и Алексея Червоткина (Москва) финишировала на седьмом месте (в 53 секундах от чемпионского результата). «Мне все очень понравилось. Ставилась задача быть в группе, я с ней справился, и в результате у нас с Николаем все получилось удачно», - поделился впечатлениями Артем.
«Уважаемый Артем Игоревич! Поздравляю вас и вашего тренера Николая Евгеньевича Седова с победой на III зимних Всемирных военных играх в Сочи! - говорится в официальном поздравлении Главы Мордовии Владимира Волкова перспективному лыжнику. - Проявив силу воли, характер и мастерство, вы обошли соперников, выиграли золотую медаль в командном спринте, продемонстрировали не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военных: умение действовать слаженно, четко, оперативно. Это большой праздник для Комплексной спортивной школы олимпийского резерва, представляемой вами, и для всех, кто гордится традициями армейского спорта, кто верит в вас, кто ждет от вас новых ярких побед. Уверен, ваши успехи на зимних Всемирных военных играх вдохновят наших лыжников на будущие достижения, привлекут в массовый и профессиональный спорт молодежь республики. Желаю вам крепкого здоровья, новых побед в спорте и в жизни, благополучия и удачи!».
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