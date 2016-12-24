КТО ОКАЖЕТСЯ НА ВЕРШИНЕ?!

Скататься в Нижний Тагил предстоит хоккеистам «Мордовии» перед ответственными поединками серии плей-офф. Олимпийская система вступит в действие в ВХЛ-Б, начиная с 11 марта. Захватывающие баталии могут продлиться вплоть до 22 апреля. Саранская команда давно застолбила за собой вторую строчку в таблице «регулярки», при этом сохраняет шансы захватить вершину. Нельзя забывать, что на финишной прямой «Ростову» предстоит сыграть в Самаре. Наш соперник занимает менее высокое место, нежели ЦСК ВВС, однако настроен биться до конца, пока остаются шансы продолжить сезон. Будем с интересом следить за развитием событий.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары - 5:4 Б (3:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 - Цицаров (Абозин, 01:13), 2:0 - Колычев (Петраков, Исмайлов, 08:41), 3:0 - Исмайлов (Горячев, Швейкин, 18:47), 3:1 - Иванов (Горбенко, 24:46, +1), 3:2 - Горбенко (Иванов, Старков, 30:14), 4:2 - Ахметзянов (Чуканов, Григоров, 43:31, +1), 4:3 - Созонов (Василенков, 51:48), 4:4 - Саетов (Василенков, 53:40).

Буллиты: 0:0 - Горбенко (вратарь), 0:0 - Бадрутдинов (мимо), 0:0 - Иванов (вратарь), 1:0 - Абозин (гол), Наговицын (вратарь).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Цицаров - Бабиков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Петраков - Блохин, Колычев - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 39 (29+8+2) - ХК «Чебоксары» 12 (4+4+4).

25 февраля. Саранск. Ледовый дворец. 1858 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Медведев (Брыкин, Швейкин, 07:20, +2), 1:1 - Приступлюк (Лях, Колесников, 23:29), 2:1 - Медведев (Швейкин, 26:27, -1), 2:2 - Захаров (Обрежа, 17:25), 3:2 - Петраков (Акимов, Абозин, 49:00).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Цицаров - Бабиков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Петраков - Блохин, Колычев - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (6+2+6) - ХК «Чебоксары» 22 (6+12+4).

26 февраля. Саранск. Ледовый дворец. 1777 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Это были две хороших, боевых игры. Все понимают, что мотивация у «Чебоксар» запредельная. Поэтому мне не пришлось искать каких-то особых слов, чтобы настроить ребят. В обоих случаях все решила одна шайба. Пожалуй, мы еще не полностью восстановились после вояжа в Барнаул. Не было физической раскрепощенности - все на жилах, на последнем издыхании, так сказать. Все видели, как в концовке два нападающих убежали к воротам «Мордовии», хотя мы действовали в большинстве. Благодарен команде за то, что на фоне такой усталости одержали победы. Заключительный выезд перед плей-офф вновь не самый близкий. Команда из Нижнего Тагила играет в агрессивный хоккей. Легко и просто с ними точно не будет. Для «Юниора-Спутника» предстоящие матчи станут последним шансом зацепиться за «восьмерку». Но выбирать календарь не приходится. Пока результатами я доволен, но главные игры впереди.

- С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале?

- Мы на это не смотрим. Как сложится - так и сложится. Гадать бесполезно! В плей-офф помимо мастерства на первый план выйдут и другие важные качества.

Сергей НУРЖАНОВ, главный тренер ХК «Чебоксары»:

- Сейчас такая пора, что матчи регулярного чемпионата по накалу ни в чем не уступают тем, что будут в плей-офф. Мы, например, уже практически месяц в таком режиме играем. Хочется поблагодарить болельщиков, которые нас от души здесь поддерживали. Вчерашнее очко для нас очень дорого стоит. С таким сильным соперником, как «Мордовия», мы смогли сыграть достойно. Ростов, Саранск и Тамбов задают темп в нашей лиге. Мы же пока только стремимся к этому.

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