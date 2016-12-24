АЛЕКСЕЙ ШЕБАНОВ - В ИЖЕВСКОМ «ЗЕНИТЕ», ДЕНИС ШЕБАНОВ - В ЧЕЛНИНСКОМ «КАМАЗЕ»

Братья Шебановы определились с тем, где продолжат свою профессиональную карьеру. Старший из братьев, вратарь Денис Шебанов, хорошо зарекомендовавший себя на осеннем отрезке сезона, выступая за ФК «Армавир», вернулся в челнинский «КАМАЗ». Тем временем нападающий Алексей Шебанов (на фото), предыдущим местом работы которого был латвийский «Даугавпилс», принял предложение главной команды Удмуртии.

«Зенит-Ижевск» - единоличный лидер зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона (ПФЛ). На его турнирном балансе 37 набранных очков. Позиции в «пятерке» сильнейших в настоящий момент также забронировали за собой нижегородский «Олимпиец» (33 очка), ФК «Челябинск» (29 очков), новотроицкая «Носта» (23 очка) и ульяновская «Волга» (22 очка). Руководит командой, стремящейся вернуть город на карту ФНЛ, небезызвестный Игорь Меньщиков. В 2003 году хавбек-гренадер выступал за «Лисму-Мордовию», а перед этим - преуспевал в волгоградском «Роторе» и липецком «Металлурге». Контракт Шебанова-младшего с ижевским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2016/2017. Одним из его партнеров, кстати, будет экс-тамбовчанин Павел Орлов, выступавший за молодежку «Мордовии» в сезоне-2012/2013.

«Зимой поддерживал форму самостоятельно, в основном вместе с братом, - рассказал о том, что предшествовало переходу, специально для «ВС» Алексей Шебанов. - В начале января находился на просмотре в «Заре» (Бельцы) - молдавском клубе, игравшем совсем недавно в квалификации Лиги Европы УЕФА. Интересная команда, с добротным подбором игроков. После четырех дней просмотра мне предложили остаться, оперативно согласовали контракт. Но возникли проблемы с рабочей визой, ввиду чего мне пришлось уехать. Теперь, желательно до лета, надо обязательно решить этот бумажный вопрос. Затем мы поехали с братом в челнинский «КАМАЗ», с которым принимали участие в традиционном всероссийском турнире в Казани, где стали победителями. Я, кстати, там уже второй год подряд выигрываю, прежде - с дзержинским «Химиком». Денис продолжит карьеру в Челнах. А мне очень вовремя позвонил главный тренер ижевского «Зенита» Игорь Анатольевич Меньщиков. Предложил перейти к нему в команду и пообещал быстро решить вопрос по международному трансферу. За «Химик» против Ижевска мне удавались хорошие матчи, даже, помнится, гол им забил. Предложение принял с радостью - приятно будет играть в сплоченном коллективе, в команде с амбициями. Задача - побеждать в каждом матче, с перспективой выхода в ФНЛ. Буду рад помочь ее решить, постараюсь проявить все свои лучшие качества».

За руль «КАМАЗа», после увольнения Игоря Шинкаренко (в конце сентября прошлого года), вновь встал местный специалист Владимир Клонцак. Вместе с 27-летним Денисом Шебановым весной за Набережные Челны будут выступать еще три выходца из мордовского футбола - 23-летние Максим Жестков и Денис Соболев, 21-летний Александр Теняев. В одной компании с ними 30-летний Станислав Лебамба - первый темнокожий футболист в истории ФК «Мордовия».

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