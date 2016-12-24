«СИБИРЬ» И «НЕФТЕХИМИК»

Свисток самарского рефери Александра Борисова, прозвучавший в эндшпиле второго полуфинала Кубка ФНЛ, по сути, лишил «Мордовию» шансов на продолжение борьбы за почетный трофей. Восемьдесят семь минут основного времени на поле стадиона ГСЗ в Ларнаке велась равная борьба, и очень многое располагало к тому, что обладатель пропуска в решающий матч определится в серии послематчевых пенальти. Однако на 88-й минуте встречи 34-летний арбитр, за плечами которого применительно к ФНЛ всего 10 игр, назначил одиннадцатиметровый штрафной удар, усмотрев нарушение правил в откровенно спорном эпизоде. Лидер атак «Факела» Никита Саталкин с «точки» не промахнулся.

В дальнейшем все с тем же результатом 1:0 завершились финал и «бронзовый» матч. И сей факт, как и нулевая ничья в первом из полуфиналов, яркое свидетельство тому, что каждый участник квартета плей-офф действовал с «еврокубковой» осторожностью, стремясь сыграть успешно. Элементарно ввиду того, что даже мимолетный успех в преддверии рестарта сезона способен сыграть большую позитивную роль. Что ж, у каждого получилось по-разному. Однако в настоящий момент всех без исключения заботят совершенно другие мысли. Так уж запланировано, что 8 марта в этом году - это не только Международный женский день, но и дата возобновления сезона, в которую нас с вами ждет 25-й тур первенства ФНЛ. Весна в современном российском футболе - пора ожесточенных битв за очки. И все понимают, что для тех команд, чьи дела в таблице на сегодня не так хороши, каждый турнирный балл будет на вес золота. Пожелаем успеха подопечным Марата Мустафина!

В ночь с понедельника на вторник «Мордовия» бросила якорь в Москве, вернувшись в родную Россию с острова Кипр. На 28 февраля и 1 марта футболисты и тренерский штаб взяли небольшую передышку, а уже на вечер четверга запланирована тренировка на главном поле стадиона «Старт». В среду 8 марта в Саранске сыграет новосибирская «Сибирь» (тренер - Сергей Кирсанов), в воскресенье 12 марта - нижнекамский «Нефтехимик» (тренер - Юрий Уткульбаев). «Сибиряки», кстати, приступят к официальным матчам раньше остальных. Сегодня, 1 марта, их ждет гостевой четвертьфинал Кубка России (в соперниках - казанский «Рубин»).

Наша группа ВКонтакте