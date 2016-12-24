«ШИПОВКА ЮНЫХ» - ОТБОР НА ПФО

Безопасный мундиаль
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...