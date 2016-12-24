«ШИПОВКА ЮНЫХ» - ОТБОР НА ПФО

Манеж спортивного комплекса «Мордовия» в очередной раз стал ареной баталий республиканского финала легкоатлетического многоборья «Шиповка юных». Соревнования собрали более 300 спортсменов общеобразовательных учреждений городского округа Саранск и районов республики.

В программу соперничества входили бег на 60 метров, прыжки в длину или высоту, а также бег на 600 - 800 метров (у юношей) и 500 метров (у девушек). Среди городских и сельских школ командный зачет проводился отдельно. Имена победителей и призеров - перед вами. Традиционный турнир, ко всему прочему, послужил отбором к первенству Приволжского федерального округа (1 и 2 марта, Саранск, СК «Мордовия», торжественное открытие - в 09.45).

Девушки (10 - 11 лет). 1. Валерия Житина (Атемарская СОШ). 2. Валерия Мухина (Ковылкинская СОШ-2). 3. Ольга Мастыгина (Ардатовская СОШ). Девушки (12 - 13 лет). 1. Дарья Исупова. 2. Алина Атакова (Красносельцовская СОШ). 3. Елизавета Голова (ДЮСШ-1). Девушки (14 - 15 лет). 1. Екатерина Кирдяшкина (СОШ-40). 2. Яна Черемшанова (СОШ-18). 3. Дарья Полевкина (СОШ-40).

Юноши (10 - 11 лет). 1. Олег Узенков (Атемарская СОШ). 2. Алексей Аношкин (Большеберезниковская СОШ-1). 3. Егор Мораль (Лямбирская СОШ-2). Юноши (12 - 13 лет). 1. Максим Кисаров (Большеберезниковская СОШ). 2. Павел Рузаев (Ковылкинская СОШ). 3. Максим Голов (Большеберезниковская СОШ). Юноши (14-15 лет). 1. Олег Пачин (Большеберезниковская СОШ). 2. Александр Бакалу (Ковылкинская гимназия-1). 3. Дамир Кузнецов (СОШ-5).

Городские школы. Девушки (10 - 11 лет). 1. Ковылкинская гимназия-1. 2. Ардатовская СОШ. 3. СОШ-40. Девушки (12 - 13 лет). 1. СОШ-32. 2. СОШ-40. 3. Луховский лицей. Девушки (14 - 15 лет). 1. СОШ-40. 2. Ковылкинская СОШ-4. 3. Явасская СОШ. Юноши (10 - 11 лет). 1. СОШ-32. 2. СОШ-40. 3. Ковылкинская СОШ-4. Юноши (12 - 13 лет). 1. СОШ-40. 2. Ковылкинская СОШ имени Гуреева. 3. Лицей-43. Юноши (14 - 15 лет). 1. СОШ-40. 2. СОШ-11. 3. Ковылкинская гимназия-1.

Сельские школы. Девушки (10 - 11 лет). 1. Новочадовская ООШ. 2. Новотроицкая СОШ. 3. Станционная СОШ. Девушки (12 - 13 лет). 1. Красносельцовская СОШ. 2. Шингарская СОШ. 3. Тат.Пишленская СОШ. Девушки (14 - 15 лет). 1. Низовская СОШ. Юноши (10 - 11 лет). 1. Атемарская СОШ. 2. Большберезниковская СОШ. 3. Большеберезниковская СОШ-2. Юноши (12 - 13 лет). 1. Большеберезниковская СОШ. 2. Кежеманская СОШ. 3. Старошайговская СОШ-2. Юноши (14 - 15 лет). 1. Лямбирская СОШ-1. 2. Красносельцовская СОШ. 3. Старошайговская СОШ-2.