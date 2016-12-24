ТРИДЦАТЬ ДВА ДЕТСАДОВЦА

«Каждый ребенок - личность, и работа с ним должна быть индивидуальной»
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...