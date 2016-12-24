ТРИДЦАТЬ ДВА ДЕТСАДОВЦА

20 февраля в селе Старое Шайгово состоялись первые районные соревнования по беговелам среди детей. Организатором спортивного мероприятия выступила Комплексная спортивная школа олимпийского резерва. Состязания проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления внутрисемейных связей и популяризации велосипедного спорта.

Как рассказал главный судья и инициатор турнира Анатолий Беляев, в старте приняли участие 32 детсадовца. Ребята впервые осваивали навыки езды на беговеле и достаточно быстро включились в борьбу с настоящим соревновательным азартом. Это первый опыт проведения полезного спортивного мероприятия в районном центре Мордовии. Прежде трижды соревнования проходили в Саранске.

На пьедестал почета среди мальчиков поднялись Максим Гордеев («золото»), Кирилл Цыбискин («серебро») и Илья Казаков («бронза»). В соперничестве девочек чемпионкой стала Анастасия Шишканова, серебряным призером - Вероника Журова, бронзовым призером - Елена Горшкова. Нынешние победители будут приглашены на республиканский турнир в столицу Мордовии.