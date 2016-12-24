ТУРНИР ПАМЯТИ ЮРИЯ САВВИНА

Тем временем в Саранске в стенах Комплексной спортивной школы олимпийского резерва состоялось первенство Мордовии среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера России Юрия Саввина, подготовившего целую плеяду атлетов высочайшего уровня.

В свое время Юрий Сергеевич лично участвовал в проектировании и реконструкции спорткомплекса ШВСМ (бывшего спортзала Саранского приборостроительного завода). Это из-под заботливого крыла Саввина вышли Алексей Юфкин и Наталья Гришина, а еще 20 мастеров спорта и 50 кандидатов в мастера. На сегодняшний день спорткомплекс КСШОР готов к проведению турниров высокого уровня, что подчеркнул вице-президент Федерации тяжелой атлетики России и президент Федерации тяжелой атлетики Мордовии Владимир Егоров, открывавший соревнования. Теперь наши тяжелоатлеты могут тренироваться и состязаться в прекрасных условиях. Специализированное спортсооружение объединяет в себе восстановительный центр, гостиницу и столовую, располагает качественными помостами.

Всего в первенстве приняли участие более полусотни спортсменов, в частности перспективные ребята из районов республики, где активно развивается тяжелая атлетика, а также гости из Нижегородской области. Лучшие результаты продемонстрировали Виктория Ершкова, Виктория Мишина, Олеся Кирюхина, Дарья Лукоянова, Анна Кузнецова, Кристина Васляева, Дмитрий Смельский, Егор Морарь, Иван Мисюра, Валентин Сухарев, Никита Плотников, Никита Авдонин, Игорь Исаков, Сергей Силантьев, Максим Жуков, Евгений Юматов и Айдар Абдулов. В дальнейшем данный турнир запланировано сделать традиционным и проводить в открытом формате, дабы иметь возможность приглашать достойное число иногородних соперников.