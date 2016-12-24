ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА ВЫПОЛНИЛА НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ

Безопасный мундиаль
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...