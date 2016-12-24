ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА ВЫПОЛНИЛА НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ

В татарском Зеленодольске на минувшей неделе состоялось первенство России среди юношей и девушек (в возрасте до 18 лет). С двумя наградами высшей пробы возвратились домой в Мордовию тяжелоатлеты КСШОР. Одной и победительниц турнира стала уроженка села Старая Качеевка Теньгушевского района Евгения Гусева.

Мордовская спортсменка, выступая в весовой категории 63 кг, подняла в сумме двоеборья 183 килограмма, что соответствует нормативу мастера спорта. Вторую ступень подиума заняла москвичка Татьяна Иваненко, третью - представительница подмосковного Орехово-Зуева Елена Мельникова. В шаге от призовой зоны остановилась кемеровчанка Наталья Зябликова. Пятое место заняла кандидат в мастера спорта из села Шокша Теньгушевского района Мордовии Мария Петрова. Касаемо главного успеха стоит отметить, что наша Евгения кроме большой золотой медали завоевала еще две малые - за отдельные победы в рывке (83 кг) и толчке (100 кг).

Впечатляющего успеха в Зеленодольске добился еще один спортсмен КСШОР Дамир Морозкин. Выступая в весовой категории 56 кг (общее число участников - 32 спортсмена), 15-летний рузаевец стал чемпионом с результатом 200 кг в сумме двух упражнений. Результат в рывке - 86 кг («серебро»), результат в толчке - 114 кг («золото»). Основными конкурентами Морозкина были Артем Шабанов из Омска, ставший в итоге вторым, и крымчанин Сергей Белецкий, добившийся «бронзы». Так держать!