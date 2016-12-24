С 16 по 18 февраля в Пензе проходило первенство Приволжского федерального округа среди спортсменов до 15 лет. В соревнованиях приняли участие более 250 дзюдоистов. В копилку сборной Мордовии были завоеваны одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Призерами стали пять воспитанников СШОР по дзюдо. «Серебра» добилась Виктория Еременко (вес 40 кг, тренер - С.М. Паршин). Обладателями бронзовых наград стали Сергей Юдин (вес 55 кг, тренер - С.М. Паршин), Владимир Левкин (вес свыше 73 кг, тренер - С.М. Паршин), Рината Юськаева (вес 48 кг, тренер - С.В. Шурыгин) и Екатерина Мартынова (вес 63 кг, тренер - С.В. Шурыгин).