Гуляй, Масленица!
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...