Греко-римская борьба

2016 год оказался одним из самых удачных для аграриев Мордовии
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности