Греко-римская борьба

Спорт

 

В Саранске состоялось первенство Мордовии среди юношей, посвященное памяти капитана полиции Юрия Святкина, погибшего при исполнении служебного долга. В соревнованиях приняли участие юноши 1999 - 2004 годов рождения. Воспитанники СШОР по борьбе Алексея Мишина добились успеха в каждой из весовых категорий.
ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 32 кг. 2. Аюб Сабитов. 3. Вячеслав Хачатуров. 35 кг. 1. Адель Абузяров. 3. Артем Артюхин. 38 кг. 3. Роман Ермошин. 3. Адель Ариков. 42 кг. 2. Егор Бережнов. 46 кг. 2. Виталий Лысов. 50 кг. 2. Станислав Хачатуров. 2. Мантимир Халиков. 55 кг. 2. Владислав Бибаев. 63 кг. 1. Дмитрий Чиндяйкин. 66 кг. 1. Сергей Усанов. 3. Илья Андронов. 69 кг. 2. Артем Буткин. 3. Али Вагапов. 76 кг. 2. Даниил Семейкин. 3. Владислав Семенков.

 

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