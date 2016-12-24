ДВА «СУХАРЯ» ИЗ БАРНАУЛА

Порезвившись в домашних матчах с «Челнами», хоккеисты «Мордовии» укатили на самый экзотический выезд в ВХЛ-Б. Алтай встретил нашу команду с распростертыми объятиями. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. В двух матчах в воротах барнаульцев побывало десять шайб, а вот огорчить голами гостей хозяева как ни старались, так и не смогли. Причем «на ноль» отыграл не только Павел Попков, но и Никита Скатов (впервые выступая за Саранск).

«Сложно комментировать такие игры, - слукавил после двух разгромов наставник ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - Пять периодов из шести шла довольно-таки равная игра. Если бы алтайцы реализовали два стопроцентных момента в первом матче, когда мы оборонялись втроем, не могу предположить, каким был бы счет. А результат 7:0 меня мало волнует. К началу третьего периода мы вели уже в три шайбы, и у соперника, видимо, закончились эмоции, а может, и силенок не хватило. Так что отдаю должное барнаульцам. Неплохая команда, игровая. Забей она в большинстве, многое могло быть иначе. У каждого коллектива ведь бывают черные полосы, а иногда и внутренние нюансы. Могу ли я сказать, что «Мордовия» по ходу сезона прибавляет?! Хотелось бы, чтобы это было так. Мы все - тренеры, игроки, болельщики - на это искренне надеемся и усердно работаем. Но точный ответ на этот вопрос даст только стадия плей-офф. Кто будет нашим соперником в четвертьфинале - это как судьба сложится. Мы не выгадываем, на кого попасть, потом трудно команду поднимать. Мастерства в нашей лиге не настолько много. Все должно идти по нарастающей».

«Соглашусь с Юрием Сергеевичем, что мы пытались, сопротивлялись, но результаты матчей предопределило исполнительское мастерство, - посетовал после двух подряд «баранок» главный тренер «Алтая» Евгений Бакланов. - Все-таки в команде «Мордовия» больше опытных хоккеистов, и они свои моменты четко реализовывают. У нас же с этим просто беда. Хотя все ребята работают, стараются, никто не выпал. Может, и правда, черная полоса. Не вовремя… Шайба на 14-й секунде?! Отчасти нелепость. Паники не было, понимали, что впереди 60 минут игрового времени, продолжали играть. Что будет в плей-офф? Вы знаете, сначала нам нужно туда попасть».

И действительно, дважды уступив в родных стенах «Мордовии», некогда беззаботно населявший середину таблицы «Алтай» рухнул на 9-е место. Дело в том, что спокойствие в турнирном подвале нарушил нижнетагильский «Юниор-Спутник». В последней игре подопечные Александра Перебейноса со счетом 5:1 разгромили самарский ЦСК ВВС - команду, которая после новогодних праздников демонстрирует совершенно иной хоккей, нежели в году минувшем. И теперь уступить свое место в «восьмерке» рискует не только «Алтай», но и «Чебоксары». Между тем саранские богатыри продолжают подтверждать статус самой результативной команды «регулярки», идут вровень с «Ростовом» и при этом одержали на целых три «чистых» победы больше. Так держать, «Мордовия»! Верим и любим!

«АЛТАЙ» Барнаул - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 - Медведев (Дубинин, Швейкин, 00:14), 0:2 - Абозин (Акимов, 21:42), 0:3 - Исмайлов (Колычев, 22:54), 0:4 - Колычев (Исмайлов, Саразов, 43:37), 0:5 - Колычев (47:16, +1), 0:6 - Исмайлов (Петраков, Саразов, 51:12), 0:7 - Закурин (Абозин, Акимов, 57:18).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Бабиков - Цицаров, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Колычев - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: «Алтай» 6 (2+0+4) - ХК «Мордовия» 8 (2+2+4).

19 февраля. Барнаул. ДЗС имени Германа Титова.

«АЛТАЙ» Барнаул - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Медведев (Дубинин, Швейкин, 09:40), 0:2 - Петраков (Исмайлов, 39:28), 0:3 - Саразов (Исмайлов, Блохин, 52;12).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Бабиков - Цицаров, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Колычев - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: «Алтай» 8 (2+2+4) - ХК «Мордовия» 12 (4+4+4).

18 февраля. Барнаул. ДЗС имени Германа Титова.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕЛНЫ» Набережные Челны - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Закурин (Бабиков, Цицаров, 14:24, +1), 2:0 - Швейкин (Кружилин, Медведев, 17:43, +1), 2:1 - Гараев (Цыбин, Юшин, 29:58), 3:1 - Колычев (Саразов, 35:13).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Цицаров - Бабиков, Закурин - Акимов - Волков, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Колычев - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 12 (0+6+6) - ХК «Челны» 12 (6+4+2).

12 февраля. Саранск. Ледовый дворец. 1537 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕЛНЫ» Набережные Челны - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

Шайбы: 1:0 - Швейкин (Брыкин, Медведев, 04:14), 2:0 - Бадрутдинов (Ахметзянов, 06:09, -1), 3:0 - Ахметзянов (Григоров, 09:24), 4:0 - Григоров (Горячев, Ахметзянов, 25:15), 4:1 - Ханнанов (Гайнуллин, 33:43, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Швейкин - Медведев, Цицаров - Бабиков, Закурин - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Колычев - Саразов - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (4+4+2) - ХК «Челны» 6 (2+2+2).

11 февраля. Саранск. Ледовый дворец. 1074 зрителя.