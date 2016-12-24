«БРОНЗА» АЛЕКСАНДРЫ ТРОФИМОВОЙ

В турецком Эрзуруме отгремел 13-й Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Обладательницей бронзовой награды стала представительница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Александра Трофимова. Успех к лыжнице пришел на дистанции пять километров классическим стилем.

Победу среди девушек одержала словенка Анна Манделич с результатом в 13 минут и 49 секунд. Второе место у россиянки Елены Кучевой из Новосибирской области, отставшей от лидера на 15,6. Время Александры Трофимовой уступило результату победительницы 28 секунд.

В общей сложности национальная сборная России завоевала 39 медалей - 19 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. И это весьма отрадно, ведь на предыдущем подобном фестивале россиянами было завоевано всего 16 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. В аэропорту «Шереметьево» с успешным выступлением лауреатов ЕЮОФ поздравил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.