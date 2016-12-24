«БРОНЗА» АЛЕКСАНДРЫ ТРОФИМОВОЙ

Ветхость и трезвость
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?