В КВАРТЕТЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Так складывается, что в момент, когда наш читатель возьмет в руки этот номер «ВС», он будет знать результат второго полуфинала Кубка ФНЛ. Саранская «Мордовия» и воронежский «Факел» определяли, кому из них играть в финале, во вторник вечером - когда газета уже была сверстана и отправлена в печать. Выход в сильнейший квартет на популярном турнире получился неожиданным, но от этого не менее приятным.

Еще в субботу утром о том, что наша команда займет первое место в группе «С», приходилось только мечтать. Да что там утром! 86 минут игрового времени матча «Динамо-СПб» - «СКА-Хабаровск» не сулили поклонникам «Мордовии» ничего подобного. И надо, конечно, поблагодарить нападающего «бело-голубых» Михаила Маркосова за то, что он нашел-таки способ протолкнуть «пятнистого» в сетку хабаровских ворот. Ничейный исход 1:1 подарил всем нам надежду. Стало понятно, что если подопечные Марата Мустафина победят команду Александра Ивченко, то пройдут дальше по первому из дополнительных показателей - результату личной встречи.

Не раз и не два тюменцы тревожили вратаря Романа Калюжного. Но наш вратарь, закаливший характер в матчах чемпионата Крыма, действовал уверенно и во второй раз за три матча не позволил соперникам забить. Собственно, в трех мячах от Хабаровска Рому тоже трудно упрекнуть. Сначала пенальти, потом лихой удар с рикошетом за спину от перекладины, а затем скорее все-таки офсайд, нежели взятие ворот. По всему выходит, что в лице воспитанника МЦПЮФП «Мордовия» Калюжного наша главная команда обретает надежного голкипера. При этом не стоит забывать, что ведутся переговоры с Денисом Шебановым. Попутно порадуемся и за еще одного доморощенного героя Евгения Фролова, разменявшего катящуюся в бездну «Кубань» на «Балтику», бразды правления которой принял экс-рулевой «Локомотива» Игорь Черевченко. Отметим также, что компанию Фролову в калининградской команде сейчас составляет уроженец Большой Елховки Максим Тишкин (пока, правда, с формулировкой «на просмотре»).

Но мы немного отвлеклись. Поаплодируем тем, кто принес «Мордовии» путевку в полуфинал. Нельзя не заметить, что фланговый хавбек Станислав Захарченко прибавляет от матча к матчу. Именно он на 83-й минуте выдал ювелирную передачу в самое сердце штрафной площади, где этот навес подкараулил Иван Лукьянов. Мариец, взращенный челнинским «КАМАЗом», к слову, никак не может забить за Саранск в матчах чемпионата. А вот кубковые турниры для него совсем другое дело. В матчах на Кубок России Лукьянов дважды забивал за «Мордовию», а теперь вот отметился еще в Кубке ФНЛ. Будем надеяться, что в дальнейшем Ивану будет сопутствовать результативность. Ведь форварды, способные изменить счет в нужный момент, всегда на вес золота.

Тем временем главную сенсацию на Кипре преподнесла команда, находящаяся на 10-м месте в зоне «Центр» второго дивизиона (ПФЛ). Футболисты «Чертанова» лихо вышли из не самой простой группы, а затем смогли удержать нули на табло в соперничестве с «Енисеем». Серия пенальти завершилась со счетом 5:3 не в пользу питомцев Андрея Тихонова, которых зачем-то заранее записали в фавориты. Финал состоится в пятницу 24 февраля. Начало в 21.45 по московскому времени. Не пропустите прямой эфир на телеканале «Матч! Наш Спорт».