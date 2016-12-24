ЗАБИЛИ И НЕ ПРОПУСТИЛИ

Главная команда «Мордовии» сыграла два первых матча в новом году. Один - товарищеский в Крыму, другой - почти официальный, в рамках Кубка ФНЛ на Кипре. Почти - потому что сами организаторы данного турнира считают своей приоритетной задачей возможность предоставления командам лиги игровой практики в зимний период, а следовательно, каждый матч там - это прежде всего спарринг, и только затем соревнование.

Крупная победа над «Кызылташем» стала вполне приличным началом. Первый крымско-татарский клуб с воодушевлением вышел на матч с гостями из региона-13, и в первом тайме на поле шла равная игра. Гол Станислава Захарченко, забитый на 30-й минуте, во многом плод индивидуальных действий. Во второй половине счет на табло заметно увеличился. Сначала многоопытный Андрей Пазин своим напором и здоровой агрессией заставил ошибиться голкипера ялтинской команды. А затем центральный защитник Егор Сысуев и хавбек Павел Игнатович грамотно завершали осмысленные комбинации, доведя дело до разгрома. Пока «Кызылташ» находится в любительском статусе, но нельзя не заметить, что клуб активно развивается. Не исключено, что крымский футбол наконец-то интегрирует в российский. И быть может, в скором времени мы с вами увидим «Кызылташ» в числе соперников «Мордовии».

Тем временем тренировочный лагерь флагмана мордовского футбола в Евпатории посетил новоиспеченный руководитель ФК «Мордовия» Алексей Порфененко. «Наша основная цель на текущий момент - сохранить клуб, работать профессионально и отстоять право начать следующий сезон в ФНЛ. Затем, естественно, будут уже другие задачи. Важно двигаться поступательно, восстановить доверие к клубу со стороны руководства республики и вернуть уважение болельщиков», - подчеркнул Алексей Николаевич, обращаясь к футболистам на командном собрании.

Питерское «Динамо-СПб» - безоговорочный лидер зоны «Запад» второго дивизиона (ПФЛ). Очередная попытка активизировать в городе на Неве популярный бело-голубой бренд, похоже, приносит успех ее активистам. Командой руководит 42-летний Александр Точилин - известный в недавнем прошлом защитник столичного «Динамо», а в ассистентах у него 61-летний Александр Новиков - не менее значимая фигура для динамовского футбола. Как показала прошедшая встреча, победить эту команду не так-то просто. Сделать это помогла результативная замена.

Успех «Мордовии» принес разящий укол в исполнении Александра Алхазова. Голевую атаку на 78-й минуте, совершив четкий перехват на своей половине поля, успешно развил Юрий Лебедев, а результативный пас забивному форварду отдал Андрей Пазин, капитанивший в саранской команде во втором тайме (после замены Александра Кренделева). И здесь уместно добавить, что Алхазов и Пазин - особенные игроки для Кубка ФНЛ. Первый - потому, что в 2015 году становился не только победителем, но и лучшим бомбардиром турнира (в составе астраханского «Волгаря»). Второй - потому, что единственный, кто застал все три участия «Мордовии» (2012, 2014, 2017).

«В зимних матчах важно набирать игровую форму и максимально работать на поле, выполняя требования тренера, - сказал после победы над «Динамо-СПб» защитник ФК «Мордовия» Даниил Чалов. - Получилась рабочая игра, после которой будет проводиться скрупулезный анализ. Обратим пристальное внимание на наши минусы и постараемся продолжать развивать плюсы. Конечно, этот турнир товарищеский, но все-таки соревновательный момент между командами присутствует. Поэтому то, что мы победили, очень хорошо - ведь важно, чтобы болельщики «Мордовии» получали позитивные эмоции. Серьезно, с полной самоотдачей готовимся к возобновлению сезона».

Коллега Чалова по игровому амплуа 19-летний Егор Сысуев, считающийся сейчас одним из самых перспективных воспитанников мордовского футбола, в интервью пресс-службе ФК «Мордовия» подчеркнул, что на данном этапе подготовки еще сложно давать целостную оценку игре команды. «Все выводы сделает тренерский штаб, и мы досконально разберем все тонкости на теоретическом занятии. Если выиграли - значит, добились успеха. Все соскучились по футболу и усердно тренируются. Свободного времени просто нет. За себя скажу, что вышел на 20 минут и стремился все делать правильно, не ошибаться. Сегодня, кстати, те, кто сыграл меньше тайма, получали дополнительную нагрузку на вечерней тренировке. Потрудились с ребятами очень хорошо. Как говорится, все в копилку. Затем были восстановительные мероприятия, а утром - снова тренировка. В целом сборы проходят весьма плодотворно», - приводит комментарий Егора официальный сайт ФК «Мордовия».

Сегодня, 15 февраля, подопечным Марата Мустафина предстоит сыграть с хабаровскими армейцами. Команду, взлетевшую на финишном отрезке осенней части сезона на третью строчку в таблице ФНЛ, тренируют экс-наставники «Мордовии» Андрей Гордеев и Николай Ковардаев. Именно они пришли на смену импульсивному Александру Григоряну, который 5 января трудоустроился в махачкалинском «Анжи». Начало любопытного поединка - в 13.45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция доступна на 1fnl.ru, sportbox.ru и championat.com.

В четырех контрольных матчах предыдущего сбора в Турции «СКА-Хабаровск» трижды уступил. Не удалось добыть очков и в первом туре Кубка ФНЛ - поражение от ФК «Тюмень» (1:2). Но Гордеев не унывает. «Сборы - время для экспериментов. Нам было важно разобраться с различными сочетаниями игроков на поле, - отметил Андрей Львович в интервью пресс-службе ФНЛ. - Информации для размышления у меня много. Можно стать чемпионами сборов и провалиться в первенстве. Но в любом матче мы, конечно, стремимся к победе». Между тем в футболке хабаровской команды грядущей весной на правах аренды будет выступать 34-летний полузащитник Максим Астафьев, забивший осенью 4 гола за «Мордовию».