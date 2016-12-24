«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПОДАРИЛА ЗАРЯД БОДРОСТИ

Более трех с половиной тысяч человек стали участниками XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Мордовии. Наряду с любителями на лыжню вышли спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. Открывали соревнования первый заместитель министра спорта и туризма региона-13 Вячеслав Учайкин, заместитель Главы Администрации Саранска Жанна Пичугина и директор Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Храмов.

Параллельным курсом «Лыжня России» прошла и в районах республики, где стартовало порядка 1800 человек. Многие лыжники из мордовской глубинки, несмотря на то что участвовали в своих соревнованиях, затем выступали еще и в Саранске. В Рузаевке, например, всероссийская массовая лыжная гонка состоялась 11 февраля. Были предусмотрены старты для детей и взрослых, представлена широкая развлекательная программа. А на следующий день сильнейшие представители города железнодорожников с удовольствием опробовали лыжную трассу ЛБК. И так поступили не только рузаевцы. Компанию им составили лыжники Инсарского, Ичалковского, Зубово-Полянского, Чамзинского, Темниковского, Дубенского и других районов. Причем многие из них поднялись на пьедестал почета.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Vip-забег (2017 метров). 1. Николай Некаев - 6.14. 2. Андрей Штанов - 6.28. 3. Антон Илюшкин - 6.48. Мужчины 1998 года рождения и старше (5 км). 1. Кирилл Ануфриев - 13.05. 2. Александр Сухоткин - 13.09. 3. Алексей Ковтаенков - 13.10. Женщины 1998 года рождения и старше (5 км). 1. Елена Кручинкина - 13.59. 2. Ирина Кручинкина - 14.10. 3. Наталья Шалаева - 14.52. Юноши 1999 года рождения и младше (5 км). 1. Дмитрий Чудайкин - 12.48. 2. Ярослав Бякин - 13.00. 3. Илья Курмаков - 13.02. Девушки 1999 года рождения и младше (5 км). 1. Карина Дудоладова - 15.18. 2. Кристина Петяева - 15.23. 3. Александра Шмелева - 15.26. Мужчины 1999 года рождения (3 км). 1. Владимир Казаков - 6.02. 2. Роман Шутов - 6.10. 3. Евгений Маненков - 6.12. Женщины 1999 года рождения и старше (3 км). 1. Александра Каирова - 7.52. 2. Ксения Малойкина - 8.03. 3. Альбина Косенко - 8.04. Юноши 2000 года рождения и младше (3 км). 1. Максим Тяшкин - 5.47. 2. Алексей Зуборев - 5.48. 3. Данила Ширяев - 5.50. Девушки 2000 года рождения и младше (3 км). 1. Ольга Разгадова - 6.54. 2. Александра Курыкина - 7.04. 3. Анна Панюшкина - 7.09.