«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПОДАРИЛА ЗАРЯД БОДРОСТИ

Безопасный мундиаль
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...