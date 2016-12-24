САРАНСК ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

В Саранске состоялись состязания ведущих «велоэкстремалов» страны. Первый этап Кубка России прошел на высоком организационном уровне. Мордовские спортсмены поднимались на подиум как в зачет данного турнира, так и в рамках всероссийских соревнований, традиционно проводившихся попутно с главными стартами.

«Мы с вами открыли новый сезон. Отрадно, что это происходит в Саранске, - подчеркнул президент Федерации велоспорта-ВМХ Мордовии Максим Автаев, обращаясь к участникам соревнований. - Несколько забегая вперед, скажу, что и завершающий этап запланировано провести в столице Мордовии. Уверен, что гостям соревнований у нас понравилось и они еще не раз вернутся на мордовскую землю, дабы вновь бороться за награды. Главные принципы, которые вы обязаны соблюдать, - нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых и дружеских взаимоотношениях».

КУБОК РОССИИ - 2017

1-й этап. 10 февраля. Гонка «Классик». Женщины. Элита. 1. Наталья Афремова (Пензенская область; велосипедный клуб «Локомотив-Пенза»). 2. Светлана Адмакина (Мордовия, СШОР по велоспорту). 3. Александра Терешкина (Мордовия, «СШОР по велоспорту»). Мужчины. Элита. 1. Павел Малышенков. 2. Александр Катышев. 3. Михаил Раюшкин (все - Москва, СШОР «Нагорная/Москомспорт»). 11 февраля. Гонка «Классик». Женщины. Элита. 1. Наталья Афремова. 2. Светлана Адмакина. 3. Александра Терешкина. Мужчины. Элита. 1. Павел Малышенков. 2. Борис Пономарев (Удмуртия, «Центр спортивной подготовки»). 3. Александр Катышев.