САРАНСК ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

«Культурные откаты» чиновника Тундыкова
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
В Саранске состоялись состязания ведущих «велоэкстремалов» страны. Первый этап Кубка России прошел на высоком организационном уровне. Мордовские спортсмены поднимались на подиум как в зачет данного турнира, так и в рамках всероссийских соревнований, традиционно проводившихся попутно с главными стартами.
«Мы с вами открыли новый сезон. Отрадно, что это происходит в Саранске, - подчеркнул президент Федерации велоспорта-ВМХ Мордовии Максим Автаев, обращаясь к участникам соревнований. - Несколько забегая вперед, скажу, что и завершающий этап запланировано провести в столице Мордовии. Уверен, что гостям соревнований у нас понравилось и они еще не раз вернутся на мордовскую землю, дабы вновь бороться за награды. Главные принципы, которые вы обязаны соблюдать, - нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых и дружеских взаимоотношениях».
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
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