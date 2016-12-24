С УДВОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

В минувшее воскресенье завершился городской чемпионат. Чемпионский титул примерили игроки команды «Энергия» (капитан - Андрей Догадин). На серебряную строчку в последний момент поднялся «Горремдорстрой». Бронзовые медали выиграл «Пролетарский район» (тренеры - Ренат Кутюшев, Виталий Фомин и Дмитрий Волынкин, капитан - Александр Курчавый) - дебютант муниципальных соревнований, команда, которую можно считать главным открытием турнира.

Отдельным дипломом, за волю к победе, была отмечена команда Мордовского государственного университета (главный тренер - Михаил Аношкин). Обладателями индивидуальных наград стали: как лучший вратарь - Александр Шунин («Горремдорстрой»), как лучший игрок - Алексей Тараканов («Энергия»), как лучший бомбардир - Илья Ермошкин («Сбербанк», 30 мячей). Как подчеркнул один из главных энтузиастов проведения турнира Юрий Шохин, футбольные баталии на этом отнюдь не заканчиваются. Вслед за сражениями на паркете постоянных участников городского спортивного сообщества ждет чемпионат Саранска по футболу на снегу. Поле уютного стадиона на Юго-Западе уже подготовлено.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК - 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-го тура: «Сбербанк» - «Аксеново» - 8:6, МГПИ - «Горремдорстрой» - 3:6, «Горсвет» - «Кочкурово» - 3:4, «Энергия» - «Сан-Инбев» - 12:2, «Интер» - «Ватт» - 3:4, «Пролетарский район» - МГУ - 1:1.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД