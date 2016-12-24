ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

В минувшую среду 8 февраля представители футбольной общественности собрались в конференц-зале Дворца водных видов спорта, чтобы поприветствовать и поддержать инициативу создания нового футбольного клуба, который представит нашу республику в первенстве и Кубке МФС «Приволжье». Футбольный клуб «Саранск» (рабочее, пока еще не утвержденное название) получит мощную поддержку в лице бизнес-структур Сергея Сиушова и способен послужить своеобразным мостиком для талантливых воспитанников МЦПЮФП «Мордовия» при переходе из детско-юношеского футбола во взрослый.

Если называть вещи своими именами, можно сказать, что молодежный футбол в Мордовии находится на пути приобретения заботливого спонсора. И на наш взгляд, такому факту невозможно не порадоваться. Ведь согласитесь, что далеко не везде в России в наше время можно встретить нечто подобное. Искренне хочется верить, что новый клуб проживет не один год и оправдает свое прямое предназначение - помогать местной футбольной молодежи подтягивать мастерство на всероссийском уровне, дабы затем, набравшись опыта, пробивать себе дорогу к звездам.

Со словами поддержки в пользу полезного проекта выступили: легенда мордовского футбола Федор Татюшев, тренер команд «ЦПРФ-Мордовия» и «Мордовия-99» Ренат Кутюшев, член контрольно-дисциплинарного комитета ФФРМ Владимир Демин. Одним из участников мероприятия был первый заместитель министра спорта РМ Вячеслав Учайкин. Руководить новой структурой, как и ожидалось, будет член совета Федерации футбола Республики Мордовия Николай Кузенков, а главным тренером команды назначен мастер спорта России Сергей Савочкин. Гвардейцу и экс-капитану ФК «Мордовия» предоставлен карт-бланш в выборе ассистентов.

Президент Федерации футбола РМ и директор МЦПЮФП «Мордовия» Александр Яшков, в частности, отметил, что первый пробный опыт участия в приволжских соревнованиях у воспитанников нашей футбольной школы уже был: «Команда «ЦПРФ-Мордовия», сформированная из местных воспитанников 1998-1999 годов рождения, занимавшихся под началом Игоря Лайкина, Рената Кутюшева и Виктора Бородулина, заняла не самое высокое седьмое место в итоговой таблице. Однако невозможно не заметить, что для наших ребят это был весьма значимый опыт».

«В предварительном списке кандидатов в команду порядка 30 фамилий, - рассказал Сергей Савочкин, вернувшийся к работе с потенциальными дублерами. - Соберемся все вместе 21 февраля и будем тренироваться в ежедневном режиме - по примеру прежней молодежки «Мордовии». На выходные дни постараемся искать спарринг-партнеров из числа команд близлежащих городов - Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Турнирные задачи, несмотря на дебютный сезон, ставятся перед нами достаточно серьезные. Поэтому для их решения наряду с молодыми футболистами мы также рассчитываем и на опытных местных игроков. В этом мы не видим какой-то проблемы. Наоборот, футболисты, успевшие поиграть на профессиональном уровне за «Мордовию» и иногородние клубы, способны быть примером для начинающих игроков».