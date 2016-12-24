«МОРДОВИЯ» ЗАЖИЛА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ

Крайне трудные времена, безденежье и добавлявшие массу негатива скандалы, связанные с множественными забастовками футболистов. Гнетущий подвал ФНЛ после золотой середины в Премьер-лиге. Плачевные результаты, отсутствие привлекательной игры и, как следствие, никем незанятые зрительские места на трибунах. Искренне хочется верить, что все перечисленные беды и неурядицы не только остались позади, но и ушли безвозвратно.

На минувшей неделе в футбольной «Мордовии» произошли кадровые перестановки. Как мы уже успели сообщить, у руля клуба был поставлен Алексей Порфененко. Вместе с этим бразды правления командой, пока, правда, в статусе исполняющего обязанности главного тренера, принял Марат Мустафин. Два ключевых поста заняли фигуры, хорошо известные в республиканском спорте. Ситуация, которую предстоит исправлять, тяжела. Но на фоне произошедших перемен не покидает надежда, что клуб наконец-то встанет на ноги и начнет развиваться, а команда вернет доверие болельщиков и наладит свои турнирные дела.

Команда с названием «Кызылташ» - пионер крымско-татарского футбола и первый спарринг-партнер «Мордовии». Кызылташ - река на Алтае, озеро в Челябинской области, деревня в Кугарчинском районе Башкортостана, а еще скала на южном берегу Крыма. Перевод, собственно, незамысловат - красный камень. И именно так местные татары с давних времен называют небольшой населенный пункт в Ялтинском регионе. А теперь будут величать еще и футбольный клуб, начавший в 2016 году свой путь с первой лиги Крыма и Кубка Крымского футбольного союза. Президентом и идейным вдохновителем клуба является известный ялтинский бизнесмен Альберт Куршутов. И наверняка в планах у директора театра морских животных «Акватория» создать внутри родной ему земли некое подобие казанского «Рубина».

Что представляет собой «Кызылташ» сейчас, мы с вами узнаем совсем скоро. Контрольный матч пройдет 8 февраля на стадионе спортивного комплекса «Арена-Крым» в Евпатории и начнется в 11.30 по московскому времени (текстовый онлайн по основным событиям на поле - на официальных ресурсах ФК «Мордовия» в глобальной сети). Вполне уместно заметить, что в воскресенье в своем предыдущем спарринге «Кызылташ» разошелся результативным миром с симферопольской «Таврией» (самым титулованным клубом Крыма всех времен, который в 1992 году выиграл первый чемпионат Украины). После первого тайма на табло стадиона в Куйбышево горели 2:2, итоговый счет - 3:3.

Совсем не за горами Кубок ФНЛ - постепенно набирающий обороты дружественный турнир, позволяющий клубам постэлитного дивизиона (и не только) собраться вместе и в комфортных условиях разыграть симпатичный трофей. В этот раз 16 клубов соберутся на Кипре. «Мордовия» возьмет курс на остров Афродиты 10 февраля. На 12-е число назначена стартовая игра - с питерским «Динамо-СПб». 15 и 18 февраля - поединки с хабаровским СКА и «Тюменью» соответственно. Это и есть наши соперники по группе «С». Попутно в группе «А» сыграют «Шинник», «Чертаново», «Тамбов» и «Кубань», в группе «В» будут соперничать «Енисей», кабардино-балкарский «Спартак», «Зенит-2» и «Урал» (почетный гость из Премьер-лиги). В группу «D» организаторы турнира определили «Факел», «Волгарь» и «Краснодар-2». Пожелаем «Мордовии» успехов!

ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА