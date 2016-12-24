«МОРДОВИЯ» ЗАЖИЛА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ

Крайне трудные времена, безденежье и добавлявшие массу негатива скандалы, связанные с множественными забастовками футболистов. Гнетущий подвал ФНЛ после золотой середины в Премьер-лиге. Плачевные результаты, отсутствие привлекательной игры и, как следствие, никем незанятые зрительские места на трибунах. Искренне хочется верить, что все перечисленные беды и неурядицы не только остались позади, но и ушли безвозвратно.
На минувшей неделе в футбольной «Мордовии» произошли кадровые перестановки. Как мы уже успели сообщить, у руля клуба был поставлен Алексей Порфененко. Вместе с этим бразды правления командой, пока, правда, в статусе исполняющего обязанности главного тренера, принял Марат Мустафин. Два ключевых поста заняли фигуры, хорошо известные в республиканском спорте. Ситуация, которую предстоит исправлять, тяжела. Но на фоне произошедших перемен не покидает надежда, что клуб наконец-то встанет на ноги и начнет развиваться, а команда вернет доверие болельщиков и наладит свои турнирные дела.
Команда с названием «Кызылташ» - пионер крымско-татарского футбола и первый спарринг-партнер «Мордовии». Кызылташ - река на Алтае, озеро в Челябинской области, деревня в Кугарчинском районе Башкортостана, а еще скала на южном берегу Крыма. Перевод, собственно, незамысловат - красный камень. И именно так местные татары с давних времен называют небольшой населенный пункт в Ялтинском регионе. А теперь будут величать еще и футбольный клуб, начавший в 2016 году свой путь с первой лиги Крыма и Кубка Крымского футбольного союза. Президентом и идейным вдохновителем клуба является известный ялтинский бизнесмен Альберт Куршутов. И наверняка в планах у директора театра морских животных «Акватория» создать внутри родной ему земли некое подобие казанского «Рубина».
Что представляет собой «Кызылташ» сейчас, мы с вами узнаем совсем скоро. Контрольный матч пройдет 8 февраля на стадионе спортивного комплекса «Арена-Крым» в Евпатории и начнется в 11.30 по московскому времени (текстовый онлайн по основным событиям на поле - на официальных ресурсах ФК «Мордовия» в глобальной сети). Вполне уместно заметить, что в воскресенье в своем предыдущем спарринге «Кызылташ» разошелся результативным миром с симферопольской «Таврией» (самым титулованным клубом Крыма всех времен, который в 1992 году выиграл первый чемпионат Украины). После первого тайма на табло стадиона в Куйбышево горели 2:2, итоговый счет - 3:3.
Совсем не за горами Кубок ФНЛ - постепенно набирающий обороты дружественный турнир, позволяющий клубам постэлитного дивизиона (и не только) собраться вместе и в комфортных условиях разыграть симпатичный трофей. В этот раз 16 клубов соберутся на Кипре. «Мордовия» возьмет курс на остров Афродиты 10 февраля. На 12-е число назначена стартовая игра - с питерским «Динамо-СПб». 15 и 18 февраля - поединки с хабаровским СКА и «Тюменью» соответственно. Это и есть наши соперники по группе «С». Попутно в группе «А» сыграют «Шинник», «Чертаново», «Тамбов» и «Кубань», в группе «В» будут соперничать «Енисей», кабардино-балкарский «Спартак», «Зенит-2» и «Урал» (почетный гость из Премьер-лиги). В группу «D» организаторы турнира определили «Факел», «Волгарь» и «Краснодар-2». Пожелаем «Мордовии» успехов!
ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА
Евгений ОСИПОВ, капитан ФК «Мордовия»:
- Команда вышла из отпуска с большим желанием. После хорошего отдыха всегда приятно собраться вместе, поделиться впечатлениями, а затем вновь окунуться в тренировочный процесс. Многое сейчас поменялось - в тренировочном процессе, в плане микроклимата. Тренируемся старательно, с воодушевлением. Настраиваемся не только выбраться из опасной зоны, но и подняться как можно выше в таблице. В команде немало опытных игроков, способных решать поставленные задачи. Приятно также, что сейчас с нами много молодежи, которой по силам расти и прогрессировать. Чего не хватило для достижения положительных результатов осенью? Трудно сказать. Не хочется на кого-то что-то сваливать. Всем чего-то не хватило. Поэтому весной приложим максимум усилий, чтобы все исправить. В ближайшие дни к нам на сбор приедет новый руководитель клуба Алексей Николаевич Порфененко. Встретимся, познакомимся, пообщаемся. Думаю, все должно наладиться.
Евгений УВИН, вратарь ФК «Мордовия»:
- Подготовка идет полным ходом. Признаться, сейчас нам нелегко - в том плане, что в день проводится по две тренировки. Но все понимают, что таким образом закладывается функциональный фундамент, и это поможет команде хорошо выглядеть физически на решающем отрезке сезона. Поэтому впечатления самые положительные. Как молодой футболист, впервые настолько окунулся в атмосферу взрослой команды. Хотя еще в молодежке мне очень многое дали тренировки с Алексеем Евгеньевичем Волынкиным. В главной команде с вратарями занимается Дмитрий Альбертович Тяпушкин. Выполняем много полезных упражнений, отрабатываем прием мяча, игру на выходах, при подачах в штрафную с флангов, после прострелов. Много прыжковой работы. Наряду с этим работаем в общей группе - на скорость, выносливость, играем в футбол вместе со всеми ногами. Марат Федорович Мустафин серьезно настраивает команду. Надо будет выбираться из зоны вылета, а поэтому играть на победу в каждом матче и, соответственно, с полной самоотдачей подходить к каждой тренировке. У других ребят, привлеченных в состав главной команды, что называется, на перспективу, тоже все хорошо. Потихонечку вливаемся в коллектив. Пользуясь случаем, хочу обратиться к болельщикам и попросить, чтобы поддерживали команду, обязательно приходили на весенние матчи. Болейте за «Мордовию» всей душой!