АРТЕМ МАЛЬЦЕВ ВЫИГРАЛ «БРОНЗУ» В ДУЭТЕ С НИКИТОЙ КРЮКОВЫМ

В воскресенье 5 февраля в составе второй российской спринтерской команды лыжник республиканской КСШОР Артем Мальцев в паре с олимпийским чемпионом Никитой Крюковым стал бронзовым призером этапа Кубка мира, завершившегося в Пхенчхане (Южная Корея). Дисциплина - командный спринт свободным стилем.

Лавры победителей примерили также россияне - Андрей Парфенов и Глеб Ретивых, опередившие французскую команду на 0,03 секунды. На протяжении всей гонки оба российских дуэта находились в группе лидеров, контролируя ход гонки. Как и ожидалось, все решилось уже в самом конце дистанции. На финише обе российские команды оказались в первой «тройке».

Днем ранее в Пхенчхане представитель КСШОР Рауль Шакирзянов выступал в скиатлоне и стал 15-м с результатом - 1:21:49.7. Отставание от чемпиона, россиянина Петра Седова, составило 3 минуты. Прошедший этап Кубка мира по лыжным гонкам носил, ко всему прочему, характер тестовых соревнований, в ходе которых проверялась готовность трассы к стартам зимней Олимпиады, которую корейцы примут в феврале грядущего 2018 года.