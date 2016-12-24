«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОДВИНУЛАСЬ В РАЙОНЫ

В минувший вторник состоялась пресс-конференция, посвященная организации и проведению популярных соревнований «Лыжня России». XXXV открытая Всероссийская массовая гонка пройдет 12 февраля в 74 регионах страны. Наряду с любителями в ней, как правило, участвуют спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, а также политические и государственные деятели.

В Мордовии по предварительным оценкам на старт выйдут более трех с половиной тысяч ценителей здорового образа жизни. Добро пожаловать на лыжно-биатлонный комплекс! Старты сильнейших спортсменов, VIP-участников и любителей (по возрастным группам) пройдут раздельно. Профессионалы стартуют в 10.30 и 11.00. Ровно в полдень - официальная церемония открытия соревнований. В 12.30 на лыжах побегут девушки и юноши, в 12.35 - мужчины и женщины. В 13.30 - награждение победителей и призеров.

«В этом году «Лыжню» примут и районы республики, - подчеркнул директор соревнований Михаил Храмов. - Причем все пройдет одновременно с Саранском. 1800 человек из заявленных 3500 будут бежать именно в мордовской глубинке. Правда, особняком будет стоять Рузаевка, где основной старт намечен на 11 февраля. В городе железнодорожников предусмотрены старты для детей и взрослых, будет представлена широкая развлекательная программа, а 12 февраля сильнейшие представители этого района выступят в Саранске».

Заявочная кампания набирает обороты и продлится до 17 часов субботы. Зарегистрироваться можно по адресу: г. Саранск, ул. Терешковой, д. 24 «а». Электронный адрес: shvsm_rm1@mail.ru. К участию в состязаниях допускаются все желающие, подавшие заявку и имеющие допуск врача к соревнованиям, полис о страховании от несчастных случаев. На месте проведения старта регистрации не будет.