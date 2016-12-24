РУЗАЕВЕЦ ВАЛЕРИЙ ГОНТАРЬ - ГЕРОЙ ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ

Спорт

 

В казахской Алма-Ате на лыжном стадионе «Алатау» сверхуспешно выступил мордовский спортсмен Валерий Гонтарь. Первый успех на соревнованиях Всемирной универсиады пришел к воспитаннику Рузаевского детского дома еще 30 января - победа в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем. 
На следующий день, в гонке преследования, Гонтарь финишировал вторым, пропустив вперед соотечественника Дмитрия Ростовцева. В мужской эстафетной гонке главный конкурент Ростовцев был уже партнером нашего Валерия. Гонтарь бежал второй этап, а псковитянин - четвертый. Общий вклад в победу внесли также Егор Березин и Кирилл Вичужанин. «Серебро» досталось сборной Казахстана, «бронза» - чехам. В среду 8 февраля у Гонтаря будет шанс добыть четвертую по счету медаль - в масс-старте. От души пожелаем успеха перспективному мордовскому спортсмену, который уже неоднократно доказывал, что способен на штурм самых крутых международных высот!
 
XXVIII ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Лыжные гонки. 10 км (классика). 1. Валерий Гонтарь (Россия) - 25:12,0. 2. Дмитрий Ростовцев (Россия) - 25:20,9. 3. Александр Пуэ (Франция) - 25:33,8. 4. Сергей Микаелян (Армения) - 25:49,4. 5. Виталий Пухкало (Казахстан) - 25:56,1. 6. Мирослав Рыпл (Чехия) - 25:56,2. 7. Кирилл Вичужанин (Россия) - 26.13,5… 10. Егор Березин (Россия) - 26:27,5… 18. Роман Тарасов (Россия) - 26:58,6… 27. Юрий Гаврилов (Россия) - 27:28,4.
Гонка преследования. 10 км (свободный стиль). 1. Дмитрий Ростовцев (Россия) - 26:12.5. 2. Валерий Гонтарь (Россия) - 26:27.2. 3. Сергей Микаелян (Армения) - 27:04.5. 4. Виталий Пухкало (Казахстан) - 27:16,6. 5. Александр Пуэ (Франция) - 27:27,5. 6. Наото Баба (Япония) - 27:34,4… 12. Егор Березин (Россия) - 28:16,9.
Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км. 1. Россия (Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев) - 1:12.49. 2. Казахстан - 1:12.51. 3. Чехия - 1:14.51. 4. Япония - 1:14.52. 5. Белоруссия - 1:15.52. 6. Украина - 1:16.11. 7. Германия - 1:17.44. 8. Швейцария - 1:18.55. 9. Польша - 1:19.22. 10. Норвегия - 1:20.35.
 

 

 

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