РУЗАЕВЕЦ ВАЛЕРИЙ ГОНТАРЬ - ГЕРОЙ ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ

В казахской Алма-Ате на лыжном стадионе «Алатау» сверхуспешно выступил мордовский спортсмен Валерий Гонтарь. Первый успех на соревнованиях Всемирной универсиады пришел к воспитаннику Рузаевского детского дома еще 30 января - победа в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем.

На следующий день, в гонке преследования, Гонтарь финишировал вторым, пропустив вперед соотечественника Дмитрия Ростовцева. В мужской эстафетной гонке главный конкурент Ростовцев был уже партнером нашего Валерия. Гонтарь бежал второй этап, а псковитянин - четвертый. Общий вклад в победу внесли также Егор Березин и Кирилл Вичужанин. «Серебро» досталось сборной Казахстана, «бронза» - чехам. В среду 8 февраля у Гонтаря будет шанс добыть четвертую по счету медаль - в масс-старте. От души пожелаем успеха перспективному мордовскому спортсмену, который уже неоднократно доказывал, что способен на штурм самых крутых международных высот!