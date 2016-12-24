РУЗАЕВЕЦ ВАЛЕРИЙ ГОНТАРЬ - ГЕРОЙ ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ

Наварили на «обналичке» 15 миллионов рублей
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...