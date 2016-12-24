ДВА ЗЕРКАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТА

«Славутич» издревле не самый удобный соперник для «Мордовии». С кем-то, глянешь в статистику, все нормально. Превосходим по общему балансу, и зачастую ниточка и дальше распутывается без узелков. А с кем-то, вот как с «днепровцами», напротив, исторически сложно добиваться успеха. В настоящий момент перевес на стороне команды, выступающей в цветах российского триколора. 44 матча позади, 19 побед за Саранском, 25 - за Смоленском. А разность забитых и пропущенных шайб теперь 140:151 - увы, не в нашу пользу. Да и в прошлом сезоне «Мордовии» удалось выиграть лишь один матч (при помощи овертайма) из четырех.

Дополнительным обстоятельством со знаком минус стало то, что в лазарете, не поехав в Смоленск, «прописались» два сильных защитника - Василий Кружилин и Иван Петраков. Тем не менее в первом матче удача сопутствовала гостям. Тренерский штаб «Мордовии» отрядил капитана Дмитрия Саразова в четвертое звено, а его место в стартовой пятерке занял Николай Швейкин. К 10-й минуте после голов Антона Дубинина и Кирилла Бабикова «лисы» вели в две шайбы и в дальнейшем сумели сохранить этот перевес.

А второй матч прошел совсем по другому сценарию. Саранской команде вновь удалось забить первой, но уже к 19-й минуте хозяева трижды зажгли красный свет за воротами «Мордовии». Во втором периоде «Славутич» еще более упрочил свое преимущество. На третьем игровом отрезке больше, что естественно, атаковали те, кто проигрывал с крупным счетом. Но шайба упорно не шла в ворота, попадая то в штангу, то в сетку с внешней стороны, то в вездесущего голкипера. Помог лишь выход один на один с вратарем в исполнении Николая Швейкина. В эндшпиле смоляне чудом выстояли в меньшинстве.

А что там у нас в таблице?! Вчера поздно вечером, когда эти страницы «ВС» уже печатались в Пензе, «Ростов» завершил второй поединок в Набережных Челнах. «Мордовия» в любом случае пока останется второй. Одиннадцать очков отрыва от тамбовчан позволяют надеяться, что как минимум «серебро» регулярного чемпионата от нас никуда не денется. Ближе к концу в первой «восьмерке» по-прежнему ничего не ясно. Круг участников плей-офф, пожалуй, уже очерчен. Но соперником «Мордовии» по четвертьфиналу может стать любая из команд, что сейчас претендует на «гостевую» часть кубковой сетки, даже «Челны», располагающиеся сейчас на пятой строчке.

Как информирует официальный сайт ВХЛ-Б, комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов января в четырех номинациях. Лучшим голкипером стал вратарь «Славутича» Михаил Шпаков, который в первом месяце 2017 года провел за свою команду 8 матчей, дважды сохранял свои ворота в неприкосновенности, а его коэффициент непробиваемости составил 1,5 шайбы (в среднем за матч). Лучшим защитником признан смолянин Алексей Лебедев, на счету которого шесть очков в восьми встречах при общем показателе полезности «плюс 7». Лучшим форвардом прошедшего месяца стал представитель самарского ЦСК ВВС Александр Степаненко, набравший в восьми матчах 10 (6+4) бомбардирских баллов. Лучшим новичком назван нападающий «Славутича» Константин Пименов.

Между тем «Мордовия», несмотря на критику главным тренером своего нападения, продолжает оставаться самой результативной в чемпионате. Верхняя часть длиннющего списка бомбардиров по состоянию на минувший вторник выглядела следующим образом: 50 (13+37) - Максим Симоненко («Алтай»), 40 (24+16) - Алексей Ощепков («Алтай»), 39 (20+19) - Дмитрий Цыбин (ХК «Челны»), 39 (9+30) - Дмитрий Маркелов («Алтай»), 38 (15+23) - Евгений Жданов («Алтай»), 38 (14+24) - Иван Акимов (ХК «Мордовия»). Однако чаще других - 25 шайб - забивал еще один барнаулец Павел Поправка. Сильнейший же ассистент тот самый Симоненко, что лидирует по системе «гол плюс пас». В ближайшие выходные в Саранске сыграет хоккейный клуб «Челны». Приходите поддержать нашу самобытную команду!

«СЛАВУТИЧ» Смоленск -

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Дубинин (Медведев, Швейкин, 04:34), 0:2 - Бабиков (Абозин, Акимов) (09:07, +1), 1:2 - Попов (Попитич, Лебедев, 21:37, +1), 1:3 - Дубинин (Медведев, 35:05, +1), 1:4 - Саразов (Колычев, Жданов, 51:18), 2:4 - Луканин (Саломатов, Петров, 56:25, +1).

«Славутич»: Шпаков, Луканин - Рязанов, Субботин - Банников - Симонов, Соловьев - Лебедев, Попов - Попитич - Саломатов, Мокеев - Козлов, Пименов - Петров - Ташкинов, Калин - Хорошев, Власов - Рябухин - Градусов.

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Сахаров, Дубинин - Швейкин - Медведев, Бабиков - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Гладышев, Колычев - Саразов - Жданов.

Штрафное время: «Славутич» 16 (4+12+0) - ХК «Мордовия» 14 (8+4+2).

4 февраля. Смоленск. ЛД СГАФКСТ. 1000 зрителей.

«СЛАВУТИЧ» Смоленск -

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Акимов (Абозин, Бабиков, 10:32, +1), 1:1 - Ташкинов (Мокеев, Градусов, 12:59), 2:1 - Луканин (Субботин, Банников, 14:38, +1), 3:1 - Попитич (Саломатов, Попов, 18:53, +1), 4:1 - Попов (Попитич, 37:27, -1), 4:2 - Швейкин (Сахаров, Дубинин, 54:10).

«Славутич»: Шпаков, Луканин - Рязанов, Субботин - Банников - Симонов, Соловьев - Козлов, Попов - Попитич - Саломатов, Мокеев - Красноперов, Пименов - Градусов - Ташкинов, Калин - Хорошев, Власов - Петров - Рябухин.

ХК «Мордовия»: Попков (Скатов, 21), Брыкин - Сахаров, Дубинин - Швейкин - Медведев, Бабиков - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Гладышев, Колычев - Саразов - Жданов.

Штрафное время: «Славутич» 8 (2+4+2) - ХК «Мордовия» 14 (6+4+4).

5 февраля. Смоленск. ЛД СГАФКСТ. 1050 зрителей.

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