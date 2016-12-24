ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Юные тяжелоатлеты Мордовии, спортсмены Комплексной школы олимпийского резерва, приняли участие во всероссийском турнире на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Соревнования проходили в городе Чехове Московской области. Итог выступления - четыре медали различного достоинства.

Звездочка из Темникова Виктория Ершкова стала обладательницей «золота» в весовой категории 26 кг, а вместе с этим установила рекорды турнира среди девочек в рывке (20 кг) и в толчке (23 кг). Рузаевцы Егор Белов (вес 26 кг) и Данила Корольков (вес свыше 85 кг) поднялись на «серебряные» ступени пьедестала, показав в сумме двоеборья 44 кг и 150 кг соответственно. В весовой категории до 56 кг Максим Жуков выиграл «бронзу». Отметим также, что Дмитрий Смельский и Рамиль Хаметов остановились в шаге от пьедестала. По результатам командного зачета сборная Мордовии стала шестой. Всего же в соревнованиях приняли участие 40 команд и более 400 спортсменов. Как правило, турнир на призы Берестова считается неофициальным юношеским первенством России.