УШКИНА, УЧВАТОВ, ХАЛИУЛЛИНА

Весьма успешно выступает в словенском местечке Поклюка, принимающем третий этап юниорского Кубка IBU, воспитанница мордовского биатлона Наталья Ушкина. В первом спринте наша стреляющая лыжница промахнулась лишь раз и уверенно завоевала «бронзу» с результатом 22:52.5. Второй спринт удался не настолько - четвертое место.

Попутно объявлен состав сборной России, который будет защищать честь страны на чемпионате Европы среди юниоров. В обойму перспективных спортсменок, на которых будет сделана ставка, вошли: Людмила Улыбина, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Елизавета Каплина, Наталья Ушкина (член сборной команды Мордовии), Анастасия Писарева и Ксения Жужгова. За юниоров побегут и будут стрелять Семен Бей, Александр Насекин, Василий Томшин, Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев. Чемпионат Европы среди юниоров пройдет со 2 по 5 февраля. Расписание гонок у юниорок следующее: 2 февраля (12.00) - индивидуальная гонка, 4 февраля (12.00) - спринт, 5 февраля (12.00) - гонка преследования.

Между тем в Ижевске на первенстве Приволжского федерального округа среди юношей и девушек бронзовые награды удалось завоевать Павлу Учватову и Анастасии Халиуллиной. Успех принесли индивидуальные гонки в старшей возрастной группе среди спортсменов 1998-1999 годов рождения. Чуть выше Учватова на пьедестале оказались два удмурта - Артем Широбоков и Владислав Лаптев. Халиуллина поднялась на подиум вместе с Лилией Рахматуллиной (Татарстан) и Елизаветой Литвиной (Удмуртия).

ЮНИОРСКИЙ КУБОК IBU - 2017

III этап. Спринт, 7,5 км. Юниорки. 1. Екатерина Мошкова (Россия) - 22.45,5 (1). 2. Миртиль Бегю (Франция) +0,3 (0). 3. Наталья Ушкина (Россия) +7,0 (1)… 33. Антонина Писарева (Россия) +2.59,7 (2).

Спринт, 7,5 км. Юниорки. 1. Валерия Васнецова (Россия) - 22.33,7 (1). 2. Екатерина Мошкова (Россия) +35,0 (2). 3. Миртиль Бегю (Франция) +1.06,3 (1). 4. Наталья Ушкина (Россия) +1.07,6 (3). 6. Людмила Улыбина (Россия) +1.20,6 (1)… 9. Екатерина Санникова (Россия) +1.44,1 (2)... 11. Елизавета Каплина (Россия) +1.49,0 (2)… 32. Антонина Писарева (Россия) +3.30,3 (4).