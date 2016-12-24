ХИЩНАЯ СТАЯ

Хоккеисты «Мордовии» разочаровали своих верных поклонников. Тамбовские «волки», перед этим изрядно насолившие ростовским «кондорам», изловчились увезти две победы из Саранска. В субботнем матче подопечные Юрия Воробьева дважды выходили вперед в счете, но в самом начале третьего периода гости догнали хозяев, а затем все решили два гола 29-летнего нападающего по фамилии Пукс. Пожалуй, еще обиднее было проиграть вечером в уик-энд в овертайме. Параллельным курсом «Ростов» бодался с неуступчивым «Славутичем» и вслед за победой уступил по буллитам. Именно смоляне ближайшие соперники «Мордовии». Не менее интересно наблюдать за турнирными разборками «Алтая», «Чебоксар» и ЦСК ВВС. Четвертьфиналом с кем-то из этой «тройки», скорее всего, предстоит стартовать в плей-офф нашим любимцам.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 - Волков (Горячев, Абозин, 05:42), 1:1 - А. Кузнецов (Мухаметзянов, 19:59), 2:1 - Акимов (Бабиков, Цицаров, 25:31), 2:2 - Свинцицкий (Ермошенко, Жилов, 40:37, -1), 3:2 - Пукс (Мухаметзянов, Попов, 47:10), 4:2 - Пукс (Тапильский, Ворошнин, 58:05, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Сахаров, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 12 (4+2+6) - ХК «Тамбов» 20 (4+14+2).

28 января. Саранск. Ледовый дворец. 2140 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Абозин (Акимов, 07:14), 1:1 - А. Кузнецов (Мухаметзянов, Попов, 13:25, +1), 1:2 - Попов (Пукс, М. Кузнецов, 16:56), 2:2 - Бадрутдинов (Горячев, Ахметзянов, 17:30), 2:3 - Свинцицкий (Болдырев, Жилов, 38:23, +1), 3:3 - Колычев (Блохин, Швейкин, 51:29), 3:4 - Мухаметзянов (Болдырев, 61:12).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Сахаров, Дубинин - Саразов - Медведев, Бабиков - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Гладышев, Колычев - Швейкин - Жданов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (6+4+4) - ХК «Тамбов» 14 (6+6+2).

29 января. Саранск. Ледовый дворец. 2170 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Андрей ЛУНЕВ, главный тренер ХК «Тамбов»:

- Две победы на выезде всегда хороший результат. А если учитывать, что нам противостоял такой соперник, как «Мордовия», это просто отличный результат. Мы были немножко быстрее и заряженнее. Проявили характер, создавали хорошие моменты, и реализация для выездных матчей была на уровне. Ведь мы дважды забросили сопернику по 4 шайбы. Поблагодарил всех ребят за достойно сделанную работу. Поздравляю всех наших болельщиков. Их поддержка команде очень помогла.

- Вы еще не расстались с мыслью догнать «Мордовию» и «Ростов» в турнирной таблице? Эти команды обыграны поочередно, и теперь между вами 14 очков.

- Такой сверхзадачи перед нами не стоит. Мы должны побеждать в каждой игре, а там посмотрим, где в итоге окажемся. Если выиграем все оставшиеся матчи, точно будем третьими. Это само по себе уже не так плохо. Посмотрим в таблицу после заключительной игры «регулярки».

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Трудно что-то комментировать, когда дома дважды уступаешь, не считая одно взятое очко. Если говорить предметно, наверное, это были не наши дни. Сначала при счете 2:1 во втором периоде должны были забрасывать 5-6 шайб. Не то чтобы это были какие-то опасные моменты, но мы даже в пустые ворота не попадали. Вместо этого в третьем периоде привезли сами себе три шайбы. А вот соперник свои шансы использовал. Было тяжело в моральном плане. Потому что, когда шайба не идет в ворота, не просто настроить команду. Во втором матче дважды пропустили в меньшинстве, а по такой игре это имеет большое значение. Хотя за 10 секунд до конца третьего периода Стас Цицаров все здорово сделал - выехал на ворота, но попал в штангу. Попал бы в ворота - говорили бы сейчас о чем-то другом. Впрочем, переживать нам особо некогда. Впереди выезд в Смоленск.

- Проясните ситуацию по травмированным игрокам.

- Есть определенные проблемы. Два защитника - Петраков и Кружилин - не могут пока играть. Пришлось ставить в состав Жданова и Колычева, хотя эти ребята сами только-только вышли из лазарета. Однако других вариантов не было. И все-таки это рабочие моменты. Считаю, что особого влияния на игру это не оказало. Поздравляю «Тамбов» с хорошей игрой.