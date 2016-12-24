«РУБИН» ПОДСЕЛИЛИ К «МОРДОВИИ»

Межрегиональный футбольный союз «Приволжье» очертил первые контуры предстоящего сезона 2017 года. На днях был объявлен ориентировочный состав предварительного этапа первенства России по футболу среди юношей, а вслед за этим в региональные федерации и футбольные школы поступили информационные письма с основными тезисами проведения турниров.

Главное, что бросается в глаза применительно к детско-юношеским соревнованиям с участием саранских команд, это зачисление в группу «А» казанского «Рубина». Юноши главной команды Татарстана сыграют на одном фронте с юношами «Мордовии» во всех трех основных возрастных категориях - по 2001, 2002 и 2003 годам рождения. Другие соперники куда более привычны - нижегородские «Олимпиец» и ДЮСШ-НН, кировское «Динамо», йошкар-олинский «Спартак». Наряду с этим в турнирах 2001 и 2003 годов рождения выступит команда с названием «Казань». В Финале Приволжья участников ждет известная схема - победитель и серебряный призер напрямую проходят в Финал России, а бронзовый призер получает шанс оспорить это право в стыковых матчах со второй командой зоны «Урал». Подтвердить свое участие необходимо в срок до 20 марта.

Участниками Кубка РФС среди представителей клубов ФНЛ, ПФЛ и спортивных школ в этот раз станут юноши 2000 и 2003 годов рождения. Путевки во всероссийский финал данных соревнований получат три сильнейшие команды приволжского этапа. Заявочный взнос в первом из двух обозначенных возрастов составит 60 тысяч рублей, во втором - 65 тысяч рублей.

Первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона на территории МФС «Приволжье» пройдет в два круга - в период с 22 апреля по 1 ноября. Подтверждение необходимо оформить до 31 марта. Сумма заявочного взноса составит 340 тысяч рублей. При этом одним из обязательных пунктов является параллельное участие команды юношей 2004 года рождения (взнос оплачивается в общей сумме).