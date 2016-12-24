«РУБИН» ПОДСЕЛИЛИ К «МОРДОВИИ»

Куда пойти лечиться?
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...