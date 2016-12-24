МОРОЗНЫЕ СПАРРИНГИ В ПЕНЗЕ

Футболисты команды ЦПРФ «Мордовия», представлявшие в 2016 году нашу республику в первенстве МФС «Приволжье», нанесли дружеский визит в соседнюю Пензу, где провели два спарринга разными составами в формате «два тайма по 40 минут». О том, как проходили товарищеские встречи, рассказал тренер нашей команды Виктор Бородулин.

«В первой игре нам противостоял смешанный состав пензенского «Зенита» - футболисты второй лиги, а также 5-6 потенциальных новичков, прибывших на просмотр, - подчеркнул Виктор Владимирович. - К сожалению, пропустили быстрый гол на первых минутах. Тем не менее большую часть матча шел равный футбол. Счет так и остался 0:1, но по игре мы ни в чем не уступали «зенитовцам». Состав был следующим: Шунин, Кадыров, Стрелов, Сарычев, Афонин, Гришунин (Матвеев), Сорокин (Тимошкин), Курчавый, Ю. Кутюшев, П. Афанасьев, Ермошкин. Особо стоит выделить Курчавого, Кутюшева и Шунина. Главное, что хорошо проверили свою боеспособность в соперничестве с командой, выступающей на профессиональном уровне. Для нас сейчас это немаловажно. Особо хочется отметить, что на матче присутствовал директор МЦПЮФП «Мордовия» Александр Викторович Яшков. Внимание к команде со стороны руководства всегда приятно».

Во второй игре за ЦПРФ «Мордовия» сыграли преимущественно футболисты 1999 года рождения: Шунин, Бухаров, Хайбуллин, Долгов, Вагапов, Моржаков, Щукин, Сорокин, Тимошкин, Лошманов, Пивиков. На замену выходили: Карпушкин, Гришунин и Юдин. В то же время в форме «Зенита» вышла играть молодежка - футболисты 1995-1997 годов рождения. Формат и атмосфера в матче были настолько дружескими, что во втором тайме в саранские ворота встал пензенский вратарь. Хозяева забили трижды. Гости, в свою очередь, имели немало хороших моментов, но воплотить их в голы не удалось.