ПРИНИМАЕМ ТУРНИРЫ И РАСТИМ БУДУЩИХ ЗВЕЗД

С 13 по 17 февраля в Саранске состоятся соревнования первой Всероссийской спартакиады между субъектами России по зимним видам спорта. Призовой фонд оспорят около 50 фигуристов, которые будут состязаться в одиночном и парном катаниях, а также в танцевальных парах. Планируется, что свое мастерство катания на коньках также продемонстрируют мордовские спортсмены.

Общая программа дебютной Всероссийской спартакиады между субъектами России по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов России на 2017 год включает в себя такие виды спорта, как биатлон, бобслей, горные лыжи, коньки, керлинг, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, фристайл и сноуборд. Более того, в этот же период в столице Мордовии пройдет финал Кубка России по фигурному катанию на коньках.

Тем временем в Кирово-Чепецке состоялись зональные соревнования второго этапа первенства России. Свое мастерство демонстрировали около сотни спортсменов из Самары, Казани, Челябинска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Кирова, Тюмени, Первоуральска, Ижевска, Оренбурга, Югры, Магнитогорска, Златоуста и других городов страны.

Фигуристы соревновались в одиночном фигурном катании по разряду «Кандидат в мастера спорта». В соперничестве девушек победила Виктория Яценко, а Майя Сафонова заняла 4-е место, у юношей пятым стал Владислав Катичев, седьмым - Артем Тимакин. Перечисленные фигуристы отобрались на первенство России по старшему возрасту, которое в апреле примет Новгород Великий.