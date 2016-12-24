АЛЕКСЕЙ ПОРФЕНЕНКО - НОВЫЙ ДИРЕКТОР «МОРДОВИИ»

Татьянин день
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...