АЛЕКСЕЙ ПОРФЕНЕНКО - НОВЫЙ ДИРЕКТОР «МОРДОВИИ»

В руководящем и тренерском составах ФК «Мордовия» произошли изменения. Исполнять обязанности главного тренера будет Марат Мустафин, имеющий за плечами солидный опыт работы в родном клубе и авторитет в болельщицкой среде. Его ассистентом выступит Ярослав Мочалов, хорошо зарекомендовавший себя в сфере детско-юношеского футбола Мордовии. Руководителем клуба назначен Алексей Порфененко, прежде успешно работавший в должности директора спортивного центра «Старт», включающего в себя Дворец водных видов спорта.

«Задачи, поставленные перед нами Главой Республики Мордовия Владимиром Дмитриевичем Волковым и попечительским советом клуба, должны быть решены в кратчайшие сроки, - приводит первые слова Алексея Николаевича на новом посту официальный сайт ФК «Мордовия». - Разумеется, имеющийся коллектив из тех, кто желает проявить работоспособность на поле, следует сохранить и поддержать, выполнив перед игроками все обязательства. Но команда требует и обновления. В регионе немало молодых талантливых футболистов, которые горят желанием защищать честь родного клуба. Поэтому необходимо активнее привлекать в команду местных воспитанников, открывать им дорогу в большой футбол. И сейчас на учебно-тренировочный сбор в Крым отправились восемь саранских игроков - Руслан Навлетов, Владислав и Егор Сысуевы, Владислав Адаев, Никита Усов, Илья Кузин, Роман Калюжный и Евгений Увин. Планируем и в дальнейшем продолжать селекционную политику в заданном руководством республики направлении. Только следуя по такому пути, мы способны привлечь на трибуны болельщиков, возродить любовь и интерес к команде со стороны поклонников футбола в Мордовии».

На фоне долгожданных свежих новостей можно отметить, что благодаря деятельности сотрудников спортивного центра «Старт» во главе с Алексеем Порфененко эта организация удостаивалась престижной премии «Спорт и Россия» в номинации «Самая эффективная менеджерская команда по управлению спортивными объектами».

До 10 февраля «Мордовия» будет квартировать в Евпатории, а затем вылетит на Кипр, где примет участие в Кубке ФНЛ. Напоминаем расписание игр: 12 февраля (воскресенье) - «Динамо СПб» Санкт-Петербург (начало в 11.15 по московскому времени), 15 февраля (среда) - «СКА-Хабаровск» (13.45), 18 февраля (суббота) - ФК «Тюмень» (13.45).