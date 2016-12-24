ВРЕМЯ РЕШАЮЩИХ БИТВ

Все острее и интереснее становится борьба на мини-футбольных площадках региона-13. В чемпионате Мордовии вершиной таблицы по-прежнему владеет «Энергия ИТ». Лишь однажды представители Торбеева потеряли очки (во встрече первого круга с «Прокуратурой»). Во всех остальных матчах бессменные «короли паркета» шести последних сезонов одерживали победы. Тем временем идущее следом «Старое Шайгово» предприняло попытку отцепить от «золотой гонки» саранских «газораспределителей», победив их в личном соперничестве.

На муниципальной арене первую позицию продолжает удерживать «Пролетарский район». Правда, в минувшую субботу пришлось изрядно постараться, дабы победить неуступчивое «Аксеново». И все-таки трудовая победа со счетом 5:4 прежде всего подчеркивает характер молодого амбициозного коллектива. В студенческом дерби между МГУ и МГПИ к победе рьяно стремился каждый, но в итоге победила дружба. Параллельным курсом «Горремдорстрой» нашел способ забить на один гол больше в поединке с «Ваттом» и вернулся в лидирующую «тройку». Впервые победила команда «Сбербанка» и сразу же поменялась местами с оппонентами из «Кочкурова». Важнейший матч состоится в ближайший уик-энд - в интригующем рандеву сойдутся «Пролетарский район» и саранская «Энергия».