НОЗДРЯ В НОЗДРЮ

И снова в таблице «регулярки» ВХЛ-Б двоевластие. Дважды победив саратовский «Кристалл-Юниор», саранские «лисы» когтями вцепились в хвост ростовским «кондорам». На отметке в 90 турнирных баллов сейчас находятся оба лидера. При этом «Мордовия» одержала на целых три победы больше, чем «Ростов»: 28 против 25, но расположена ниже, так как в личных встречах перевес на стороне конкурентов. Глядя на лихую прыть самарских «летчиков» (посмотрите, что ЦСК ВВС натворил в Смоленске) и попутную деградацию «Чебоксар», поневоле задумываешься о том, что быть первыми в итоговой таблице перед плей-офф будет не только почетно, но и сподручно.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «КРИСТАЛЛ-ЮНИОР» Саратов - 10:1 (3:1, 2:0, 5:0)

Шайбы: 0:1 - Денисов (Субботин, 02:07), 1:1 - Медведев (Саразов, 04:08), 2:1 - Цицаров (Акимов, 11:33), 3:1 - Жданов (Чуканов, Ахметзянов, 16:56, +1), 4:1 - Ахметзянов (Горячев, Григоров, 23:37, -1), 5:1 - Дубинин (Медведев, 33:34), 6:1 - Бабиков (Блохин, Исмайлов, 47:12), 7:1 - Брыкин (Дубинин, Саразов, 48:09), 8:1 - Жданов (Григоров, 50:56), 9:1 - Ахметзянов (Жданов, 54:41), 10:1 - Дубинин (Петраков, 59:43).

ХК «Мордовия»: Попков (с 3 мин. Скатов), Брыкин - Петраков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Григоров - Ахметзянов - Жданов, Блохин - Бабиков, Закурин - Мещеряков - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (2+4+2) - «Кристалл-Юниор» 10 (2+2+6).

22 января. Саранск. Ледовый дворец. 1041 зритель.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «КРИСТАЛЛ-ЮНИОР» Саратов - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 - Усов (Балаболкин, 10:35), 1:1 - Медведев (Брыкин, Саразов, 28:40, +1), 2:1 - Григоров (Горячев, Чуканов, 33:15, +2), 2:2 - Тимошин (Балаболкин, 37:47, +1), 2:3 - Леонтьев (Балаболкин, 48:38), 3:3 - Кружилин (Дубинин, Саразов, 52:31), 4:3 - Абозин (Кружилин, Волков, 53:15).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Закурин - Швейкин - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Сахаров - Гладышев, Жданов - Волков - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (2+4+2) - «Кристалл-Юниор» 12 (2+6+4).

23 января. Саранск. Ледовый дворец. 987 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Хочу поздравить своего коллегу с хорошо подготовленной командой. По крайней мере, я не предполагал, что соперники после разгрома смогут так быстро отойти - все-таки ребята молодые и психология у них еще не сложившаяся. Но в противовес всему этому во второй игре саратовцы выглядели мобилизованной и заряженной на результат командой. Нам не простили ни одной ошибки. Однако даже с таких ошибок еще нужно суметь забить… Что же до «Мордовии», то я предупреждал хоккеистов, что их ждет не четвертый, пятый и шестой периоды первого матча, а полновесный второй. Но, наверное, психология взяла свое. Долго раскачивались, а потом, когда уже надо было что-то решать и запахло жареным, шайба тяжело шла в ворота. В концовке удача была на нашей стороне. Пришлось перейти на игру в три звена, и следует поблагодарить тех, кто, исходя из ситуации, смог помочь добиться победы. Хотя игра в целом, конечно же, оставила очень много вопросов.

Сергей КРОВЯКОВ,

главный тренер «Кристалл-Юниор»:

- По крупному поражению комментарии излишни. Мы полностью провалили первый матч. Вроде бы и моменты создавали, но реализовать их не удавалось. Перед повторной встречей объяснились с ребятами - результат нисколько не давит, поэтому нужно показывать все, на что способны. Попытались дать бой одному из лидеров дивизиона «Б», но команда в Саранске опытная. В обойме у Юрия Воробьева много испытанных бойцов. Мастерство в итоге, считаю, и взяло верх. Правда, на мой взгляд, был ряд удалений, правомерность которых вызывает вопросы. Но ничего страшного. Команда у нас сейчас выстраивается практически заново, с прицелом на перспективу. Мои подопечные большие молодцы - бились, старались, претензий практически не имеется.