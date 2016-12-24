«КАБЕЛЬЩИКИ» РАДУЮТ БОЛЕЛЬЩИКОВ

«Сарансккабель-Мордовия» снова на коне. Подопечные Виктора Матвеева заняли третье место в подгруппе «А» зоны «Центр» первой лиги чемпионата России среди мужских команд, что гарантировало путевку в полуфинальный раунд. Предварительные игры стартовали еще в конце октября и продолжались до минувших выходных.

Шесть подряд туров поочередно приняли Десногорск, Ярославль, Саранск, Калуга, Новое Красково (Московская область) и вновь Саранск. С кем довелось соперничать «кабельщикам» - смотрите в результатах и итоговой таблице. В свою очередь, в подгруппе «Б» силами мерились ВК «Тамбов», «Кристалл» (Острогожск), «Химик» (Россошь), «Энергетик» (Саратов), «Юниор» (Калуга) и ТулГУ (Тула). В рамках полуфинала состоятся два тура - в Саранске (со 2 по 5 марта) и Ярославле (с 16 по 19 февраля). Далее четыре лучшие команды пройдут дальше, четыре неудачника оспорят 5-8-е места. Будем болеть за наших парней!

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го тура (Саранск): «Вектор-МГТУ» - «Ярославские медведи» - 0:3, «Сарансккабель-Мордовия» - «Автомобилист-2» - 3:0, «Автомобилист-2» - «Вектор-МГТУ» - 0:3, «Ярославские медведи» - «Сарансккабель-Мордовия» - 0:3, «Ярославские медведи» - «Автомобилист-2» - 3:0, «Сарансккабель-Мордовия» - «Вектор-МГТУ» - 3:0.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. 1. «Новое Красково» Московская область - 30 очков. 2. «Ярославские медведи» Ярославль - 21 очко. 3. «Сарансккабель-Мордовия» Саранск - 16 очков. 4. «Полимер» Десногорск - 12 очков. 5. «Вектор-МГТУ» Калуга - 11 очков. 6. «Автомобилист-2» Санкт-Петербург - 0.