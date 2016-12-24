СЕРГЕЙ ВОЛКОВ ПРЕУСПЕЛ В ТАГАНРОГЕ

Шахматист республиканской Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Сергей Волков стал бронзовым призером этапа Кубка России, в рамках которого состоялся мемориал Владимира Дворковича.

Турнир, проходивший с 12 по 22 января в Таганроге, собрал яркий молодежный состав. В итоге именно результативное выступление молодежи и сыграло определяющую роль в распределении мест в итоговой классификации. В борьбе за пьедестал Сергей Волков обогнал по дополнительным показателям восходящую звезду московских шахмат Савелия Голубова. В активе представителя мордовской КСШОР, чемпиона России и частого гостя Таганрога Сергея Волкова - 6,5 очка и бронзовая медаль. Вторым стал саратовец Никита Матинян (7 очков), первым - крымчанин Александр Тряпишко (7 очков, преимущество по личным встречам).