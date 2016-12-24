Семь медалей - таков урожай наград, собранный мордовскими борцами на отшумевшем в Москве юбилейном 55-м международном турнире памяти Ивана Поддубного. И пускай Павел Салеев по факту выступал за другие регионы, вся Россия знает, что этот борец - воспитанник нашей школы. Уверенно заносим в актив четыре «бронзы», два «серебра» и «золото». Главным героем в этот раз стал 24-летний мастер спорта Алексей Киянкин.

«Мордовия захватывает вес» - с таким подзаголовком вышел отчет о втором дне соревнований на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России. Оно и немудрено, ведь в финале весовой категории до 66 кг сошлись чемпион России 2014 года Алексей Киянкин и призер чемпионата Европы Заур Кабалоев - 2:2 (победа по последнему действию). И это притом, что турнир пропускал приболевший Артем Сурков. Не будем также забывать про упомянутого выше Павла Салеева. Вопрос только в том, в каких кондициях сейчас пребывает олимпийский чемпион Пекина-2008 Ислам-Бека Альбиев. «На дворе 2017 год, и Альбиев уже не молод, - слова главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили. - Насколько мне известно, он продолжает тренироваться, но сделал паузу - в соревнованиях участия не принимает. Ни на Кубке мира, ни на чемпионате Европы его не будет. Думаю, он вернется на ковер только ближе к чемпионату России, чтобы попытаться пробиться в состав сборной России на чемпионат мира».

Обратим взоры на человека, вернувшегося в родной Саранск с золотой медалью. «Мы с Зауром Кабалоевым встречаемся регулярно не только на тренировках в Саранске, но и на крупных соревнованиях, - рассказал журналистам после одержанной победы Алексей Киянкин. - Мне удается его превзойти в каких-то мелочах. Заур - хороший спарринг-партнер, мы тренируемся у одного тренера, хорошо знаем друг друга и отлично общаемся за пределами ковра».

Относительно грядущего возвращения к применению партеру в правилах Киянкин заметил следующее: «Сложно сказать, по каким правилам бороться лучше. У меня есть свой коронный прием как в стойке, так и в партере, и я постоянно работаю над натачиванием своих коронок. На мой взгляд, партера сегодня греко-римской борьбе не хватает. Борьба до Олимпиады была зрелищнее. Недавно на сборе с молодежной сборной я на себе прочувствовал, что в партере эти ребята практически ничего не могут сделать. А сделать в стойке действие куда сложнее, чем в партере. Если называть вещи своими именами, то выходит, что можно остаться без медали по воле судей, если они в равной схватке отдадут предпочтение сопернику».

«Двухдневный формат соревнований с ежедневным взвешиванием?! - продолжает Киянкин. - У меня вес никогда не увеличивался. Больше 71 кг я никогда не весил. Перед этими соревнованиями я даже ничего не гонял. Просто не поужинал в поезде, и на следующий день у меня было всего лишь 300 лишних граммов. Да и не люблю я все это. Будучи кадетом, гонял по 7 кг и заработал себе язву. Тогда и решил, что в случае чего просто перейду в более тяжелый вес. Моя сегодняшняя победа - это только первый шаг. К турниру Поддубного я подошел в прекрасной форме, и тренер мне сказал: не упусти свой шанс. На сегодня моя маленькая мечта - отобраться на чемпионате Европы».

«Дружба внутри команды - неотъемлемая часть общей атмосферы. Не только с Зауром Кабалоевым, но и с Артемом Сурковым мы вместе с детства, с юношеского возраста. На сборы и соревнования всегда выезжаем вместе. Я был восхищен его борьбой в конце прошлого года - не каждый смог бы положить призера Олимпиады на туше. У Артема не руки, а прутья! Сурков сейчас восстановится, и мы вместе поедем на Кубок мира, после чего тренерский штаб решит, кого выставлять на чемпионат Европы. В свободное время мы часто ездим в деревню к Артему Суркову - катаемся на снегоходе, на лыжах. У нас очень дружная команда, и досуг мы проводим компанией около 15 человек. А соперники мы только на ковре», - так Алексей Киянкин отзывается о своих партнерах.

МЕМОРИАЛ ИВАНА ПОДДУБНОГО - 2017

(21 и 22 января, Москва)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ. 59 кг. 1. Мингиян Семенов. 2. Жамболат ЛОКЬЯЕВ. 3. Степан Марянян и Сергей ЕМЕЛИН (все - Россия). 66 кг. 1. Алексей КИЯНКИН. 2. Заур КАБАЛОЕВ. 3. Марат Гарипов и Павел Салеев (все - Россия). 71 кг. 1. Абуязид Манцигов. 2. Юрий Денисов. 3. Нарек Оганян и Евгений Высотин (все - Россия). 75 кг. 1. Чингиз Лабазанов. 2. Александр Чехиркин. 3. Дмитрий ПЕТАЙКИН (все - Россия) и Антонио Каменатен (Хорватия). 80 кг. 1. Зураб Датунашвили (Грузия). 2. Адлан Акиев. 3. Имиль Шарафетдинов и Гаджимурад Джалалов (все - Россия). 85 кг. 1. Давит Чакветадзе (Россия). 2. Роберт Коблиашвили (Грузия). 3. Евгений САЛЕЕВ и Руслан Юсупов (оба - Россия). 98 кг. 1. Никита Мельников. 2. Муса Евлоев. 3. Максим Сафарян и Константин Ефимов (все - Россия). 130 кг. 1. Сергей Семенов. 2. Борис Вайнштейн. 3. Алексей Гришин (все - Россия) и Дели Лю (Китай).