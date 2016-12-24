ЧЕРНЫЕ ТУЧИ НАД дедушкой ЭККЛСТОУНОМ

Генеральный промоутер «Формулы-1», самой престижной гоночной серии мира, Берни Экклстоун уже на этой неделе может покинуть свой пост. С таким заявлением, ссылаясь на собственные источники, выступила телекомпания BBC. Уход 86-летнего Экклстоуна, отдавшего 40 лет превращению «Формулы-1» в одно из наиболее успешных коммерческих предприятий мирового спорта, трудно назвать неожиданным. Новые владельцы серии из Liberty Media особо и не скрывали, что кадровые перестановки неизбежны.

Берни Экклстоун, сыгравший, пожалуй, ключевую роль в превращении «Формулы-1» из обычной гоночной серии в многомиллиардную индустрию, возможно, отойдет от дел уже на этой неделе. Об этом сообщает BBC. По информации источников в компании Formula 1 Management, которую пока возглавляет господин Экклстоун, даже если отставка не состоится до конца недели, она практически наверняка случится в течение месяца. Дело в том, что Берни Экклстоун не согласен с предложенной ему новым владельцем коммерческих прав «Формулы-1» - американской компанией Liberty Media - ролью свадебного генерала.

Отметим, что о возможном уходе господина Экклстоуна из «Ф-1», которой он посвятил 40 лет жизни, всерьез заговорили осенью прошлого года, когда фонд CVC Capital Partners, владевший контрольным пакетом акций серии с 2005 года, принял предложение Liberty Media о продаже бумаг. Тогда специалисты оценивали сделку в 8 млрд. долларов. Впрочем, как утверждал сам Берни Экклстоун, новые хозяева «Формулы-1» предложили ему остаться на прежней должности еще на три года. Уже тогда это вызывало вопросы, поскольку Liberty Media решила передать общее руководство Чейзу Кэри, а работать с оглядкой на начальников Берни Экклстоун не привык. Теперь же помимо Чейза Кэри в обновленное руководство «Формулы-1» могут прийти и другие люди, присутствие которых действительно сведет роль господина Экклстоуна к чисто символической. В частности, коммерческую часть, включая работу со спонсорами, организаторами гонок, маркетинг, реализацию медийных прав, предполагается отдать под управление бывшего вице-президента крупнейшего спортивного телеканала США ESPN Шона Братчеса. Что касается спортивного направления, его, похоже, возглавит один из наиболее успешных конструкторов и менеджеров в истории «Формулы-1» Росс Браун, который также будет отвечать за выстраивание отношений с командами и курировать технические аспекты.

Как бы то ни было, вопрос о дальнейшем пребывании Берни Экклстоуна в «Формуле-1» должен решиться до конца первого квартала текущего года. Именно до его истечения Liberty Media должна закрыть сделку по выкупу бумаг у CVC Capital. Некоторая задержка была вызвана тем, что значительную часть средств - необходимые для выкупа акций 1,55 млрд. долларов - Liberty Media планировала привлечь за счет допэмиссии собственных акций. Решение о том, что она состоится, было принято только на прошлой неделе.

Тогда же собрание акционеров Liberty Media постановило переименовать компанию в Liberty Formula One Group. Добавим, что смену владельца контрольного пакета акций «Формулы-1» уже успела утвердить Международная автомобильная федерация (FIA).