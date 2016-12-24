СТРАСТИ НА ПАРКЕТЕ

Спорт

Продолжают кипеть баталии очередного республиканского чемпионата, а вместе с ним набрало обороты и городское первенство. В турнире, проводящемся под эгидой Федерации футбола РМ, тройка лидеров нарастила приличный отрыв, и, судя по всему, именно эти коллективы застолбят за собой итоговый подиум. А вот применительно к муниципальной арене сейчас сложно сказать, каким командам достанутся вожделенные медали.
Заглянем в список бомбардиров чемпионата Мордовии и увидим на первой строчке «газовика» Павла Афанасьева, в активе которого 15 точных «выстрелов». Двенадцать раз огорчал вратарей соперников атемарец Федор Вахонин. На личном счету главного «летнего» голеадора республики накопилось 9 голов. Семь раз праздновал взятие ворот Алексей Артемов. Его партнер по МФК «Старое Шайгово» Денис Соболев имеет результат в шесть забитых мячей. Столько же забили Дмитрий Вавилов («Прокуратура РМ»)  и Николай Назаркин («Энергия ИТ»).
Во главе городской таблицы «Пролетарский район». Подопечные Рената Кутюшева и Дмитрия Волынкина неустанно штампуют победы. В новогодние дни очередными жертвами атакующего напора стали «Интер» и «Горсвет», получившие на двоих 28 пробоин. И теперь реноме самой забивающей команды - за пролетарцами. «Горремдорстрой» забил на мяч меньше. Реже других пропускает «Энергия». «Сухарь» во встрече с МГПИ - характерный показатель того, насколько цепко выглядят на площадке «энергетики». При этом на медали настроена ровно половина из общего числа команд. Так что вся интрига впереди! Увлекательные битвы принимает ФОК МГУ в поселке Ялга.

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